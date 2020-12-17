Сьогодні, 17 грудня, у світі відзначають День захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості, а також свято ранкових ілюзій, День викаблучників і День ванних флотилій.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівника державної виконавчої служби, у Білорусі – День кіно, у США – Панамериканський день авіації, День кленового сиропу, День братів Райт, на Кубі – День святого Лазаря, в Бутані – Національний день, у Тунісі – Міжнародний фестиваль Сахари.

Цей день в історії:

1538 — Папа Римський Павло III відлучив від Церкви англійського короля Генріха VIII.

1668 — Дем’ян Многогрішний обраний гетьманом.

1777 — Франція визнала незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки).

1790 — У Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.

1885 — французький уряд оголосив про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті.

1895 — У США запатентували машину для виробництва шпагату.

1917 — Розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з’їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни

1962 — Відбувся перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do.

1984 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах”.

1986 — У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1989 — На телеканалі Fox (США) відбулась прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”.

1990 — У Москві почався IV з’їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.

1992 — Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини.

1992 — У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA).

1996 — У столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожували їх убити. Лише через 5 місяців поліція визволила заручників і знищила терористів.

2003 — У світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”, останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений “Оскарами”.

Яке сьогодні релігійне свято:

Сьогодні православні вшановують пам’ять Святої Варвари. Їй здебільшого молилися жінки, щоб Свята Варвара захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.

Народні прикмети:

Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.

Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.

Червоний захід – до ясної погоди.

Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.

Що сьогодні не можна робити:

Сьогодні краще не працювати, можна лише шити і вишивати.

Іменини: Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна.