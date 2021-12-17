17 грудня відзначають Міжнародний день невдахи, день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості, в Україні – День працівника державної виконавчої служби.

Про це повідомляють #Букви.

Ще цього дня, в 1989 році в США вийшла перша серія мультсеріалу “Сімпсони”, а в 1903 році, 118 років тому батьки сучасної авіації брати Райт випробували літальний апарат важчий за повітря.

Пам’ятні дати

1538 – Папа Римський Павло III відлучив від церкви англійського короля Генріха VIII

1777 – Франція визнала незалежність англійських колоній у Північній Америці

1790 – у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків

1897 – на Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз

1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбуром. Політ тривав 12 секунд

1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якому наголошувалося, що уряд радянської Росії “визнає Українську Народну Республіку”

1917 – розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітників, солдатських та селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду

1926 – проведено перший всесоюзний перепис населення

1962 – відбувся перший виступ Beatles на телебаченні

1986 – у Кембриджському госпіталі вперше в історії медицини здійснено одночасне пересадження серця, печінки та легенів

1989 – на телеканалі FOX (США) показано першу серію мультсеріалу Сімпсони

1992 – депутати Федеральних зборів Чехословаччини прийняли постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки

1998 – США та їх європейський союзник Великобританія завдали авіаційних ударів по Іраку у зв’язку з його відмовою співпрацювати зі спеціальною комісією ООН

2008 – Журнал Time оголосив обраного президента США Б. Обама Людиною 2008 року

Сьогодні народилися

1525 – Джованні да Палестрина, італійський композитор

1749 – Доменіко Чимароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери

1830 – Жуль де Гонкур, французький письменник

1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені К. Констанді

1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека

1903 – Ерскін Колдвела, американський письменник

1908 – Юрій Шевельов (Шорох), славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України

1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор

1975 – Міла Йовович, французька та американська актриса українського походження (уродженка Києва)



Православна церква 17 грудня вшановує пам’ять святої Варвари Іліопольської. Вона є заступницею вагітних жінок і тих, хто молиться про здоров’я дітей. Інші назви свята: “Варвара”, “Варвара – ночі урвала”, “Варварини морози”, “Заваруха”, “Бабине свято”. У цей період за старих часів наступали сильні морози.



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода на Варвару – таку ж слід очікувати на Різдво;

вдарив мороз – він простоїть найближчі дні;

мороз відступив – урожай льону буде хорошим;

червоний захід сонця – наступний день буде морозним;

нічне небо без зірок – до відлиги.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам не можна важко працювати, прати, шити, білити, займатися глиною.

Іменини у Дмитра, Анастасії, Кіри, Миколи, Олександра та Уляни.