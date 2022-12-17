17 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

17 грудня відзначають Міжнародний день боротьби з насильством щодо секс-працівників або Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. В Україні сьогодні - День працівника державної виконавчої служби. За церковним календарем 17 грудня - День святої Варвари.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день боротьби з насильством щодо секс-працівників або Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості: відзначається щорічно 17 грудня секс-працівниками, їхніми захисниками, друзями, сім’ями і союзниками. Цей день був заснований, щоб привернути увагу до злочинів на ґрунті ненависті, скоєних проти секс-працівників по всьому світу. Перший щорічний день, ініційований доктором Енні Спрінкл і започаткований проєктом Sex Workers Outreach Project USA, був проведений 2003 року як меморіал і в пам’ять про жертв убивства на Грін-Рівер у Сіетлі, штат Вашингтон.

В Україні цього дня:

День працівника державної виконавчої служби – День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Білорусь – День білоруського кіно

Бутан – Національний день

Бахрейн – День приєднання

Куба – День Святого Лазаря

США – День кленового сиропу

Цього дня у світі:

1538 — Папа Римський Павло III відлучив від Церкви англійського короля Генріха VIII.

1668 — на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем’ян Многогрішний обраний гетьманом.

1777 — Франція визнала незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки).

1790 — У Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.

1872 — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбулася перша вистава українського музичного театру в Києві — “Чорноморці” (автор — М. Лисенко; постановник — М. Старицький, він же — автор лібрето за мотивами твору Я. Кухаренка).

1885 — французький уряд оголосив про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті.

1895 — У США запатентували машину для виробництва шпагату.

1897 — На Харківському паротягобудівному заводі збудували перший український паротяг.

1903 — Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером. Політ тривав 12 секунд.[1]

1917 — Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії “визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно”. Водночас до Центральної Ради було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії.

1917 — Розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з’їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни

1920 — летовище Схіпхол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині — головний аеропорт Голландії)

1957 — США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Атлас”.

1962 — Відбувся перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do

1982 — на екрани США вийшов фільм Сідні Поллака “Тутсі” за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях (у Каліфорнії прем’єра відбулася 1 грудня).

1984 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах”.

1986 — У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1989 — На телеканалі Fox (США) відбулась прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”.

1990 — У Москві почався IV з’їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.

1992 — Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини.

1992 — У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA).

1996 — У столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожували їх убити. Лише через 5 місяців поліція визволила заручників і знищила терористів.

1998 — США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене наступного дня голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона.

2003 — У світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”, останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений “Оскарами”.

2010 — Європейський Союз офіційно схвалив заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Яке сьогодні церковне свято:

Щорічно 17 грудня церква вшановує пам’ять великомучениці Варвари Іліопольської, яка вважається покровителькою жіночої праці і захисницею від раптової смерті. Цей день широко відзначається у всіх східнослов’янських країнах, в тому числі і в Україні.

Згідно зі святими текстами, свята Варвара народилася на півдні Римської імперії в сім’ї багатого язичника. Дівчина володіла рідкісною красою, і батько замкнув її у високій вежі, щоб ніхто не побачив красу дочки.

Потай від батька Варвара прийняла християнство, через що він відрікся від неї. Батько відправив дочку до правителя міста, який змушував Варвару відректися від віри, але вона була віддана християнству. За це дівчину піддали тортурам, а потім наказали стратити. Її батько став катом своєї дочки.

Прикмети:

Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.

Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.

Дим з труби вгору йде – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Червоний захід – до ясної погоди.

Хмарна погода віщує сніг.

Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.

Традиції:

Цього дня намагалися не працювати. Дозволялося лише шити і вишивати. Вірили, що у вироби, виготовлені 17 грудня, впліталися божественні частинки.

Святій Варварі моляться про зцілення при будь-яких хворобах, про захист від раптової смерті і грози. Вагітні просять у святої легких пологів, а бездітні жінки просять послати їм дитину.

Святій Варварі молилися переважно жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.

Дівчата з цього дня бралися за ворожіння. В саду нарізали гілочок з вишні і ставили їх у посудину з водою. Якщо до Різдва на гілках починали пробиватися листочки, значить, в майбутньому році всі бажання і мрії здійсняться, а незаміжнім дівчатам це обіцяло весілля.

Жінки в будинках порядок наводили, прали, їсти готували. А ось ткати або прясти на Варвару заборонялося, хто не слухався, того могло веретено заколоти.

Іменини цього дня святкують:

Варвара, Геннадій, Іван, Уляна, Яна.