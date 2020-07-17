У п'ятницю, 17 липня, в світі відзначають День міжнародного кримінального правосуддя і День емодзі.

#Букви зібрали факти про сьогоднішній день.

В Іраку 17 липня святкують День революції, в Лесото – День короля, в Фінляндії – День демократії, в Республіці Корея – День Конституції, а в Пуерто-Ріко – День Рів’єри.

Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя (World Day for International Justice)

Це свято було затверджено під егідою ООН в 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права “розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду “.

Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.

Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МУС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, “уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства”.

Учасниками Римського статуту МКС є 111 держав.

Серед них немає трьох постійних членів Ради Безпеки ООН – Китаю, Росії і США, а також ряду великих і впливових країн – Індії, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Саудівської Аравії та інших.

37 країн підписали Римський статут, але поки не ратифікували.

Всесвітній день емодзі (World Emoji Day)

Це скоріше неофіційне свято, що з’явився в 2014 році, для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.

Слово “емодзі” походить від японських слів “картинка” і “символ”. Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емодзі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.

Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990-х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і в комп’ютери.

Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але в 2011 році компанія Apple включила набір емодзі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.

Всесвітній день емодзі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято веб-сайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емодзі.

У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флеш-мобах, використовуючи соціальні мережі і будь-які можливості, що надаються інтернетом.

Православні свята 17 липня

Згідно з церковним календарем, в цей день вшановують пам’ять святого Андрія Боголюбського. Він був великим князем, який за життя прославляв християнську віру. Також він побудував більше 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православної церкви.

У цей день святкували і Налив, за якого на полях росли озимі культури. 17 липня часто йшов дощ, але на відміну від інших, в цей день дуже бажали опадів, щоб урожай був рясним і багатим.

На Андрія Наливу люди зазвичай проводили обряди, якими закликали дощ, а також косили траву. Ще в цей день готували кашу з маслом і варили кисіль з вівсянки. Також цей день присвячували коханим людям.

Цей день прийнято проводити зі своєю другою половинкою. Сваритися не можна, інакше святий Андрій може розлучити пару, якщо обом погано бути разом. Найщасливіші сьогодні іменинники – ті, хто носить ім’я Андрій. Вони можуть сміливо загадувати бажання і просити допомоги у свого покровителя.

Прикмети на Андрія Наливу: що не можна робити

На наливу овес до половини виріс.

Який Андрій Налив, такий і Калинник 11 серпня.

Якщо на Андрія на деревах листя жовтіє – осінь буде ранньою.

Кажуть, що на Андрія “овес до половини доріс”. Якщо овес росте погано, то слід очікувати небагатого врожаю.

Багато бджіл – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.

Що не можна робити:

Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Лаятися і лихословити – це може погано відобразитися на здоров’ї.

Робити великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо вам потрібно вирушати в подорож.

Не можна генерувати погані думки.

Не можна зловживати алкоголем і шкідливою їжею.

Не можна бути сумним і лити сльози.

17 липня: цей день в історії

709 до н. е. – Перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.

1505 – Після потрясіння під час жахливої ​​грози, коли він був на волосину від смерті, Мартін Лютер змінив свої плани стати юристом і став ченцем августинского монастиря в Ерфурті.

1754 – У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж. У цьому вищому навчальному закладі було десять студентів і один професор. Через тридцять років коледж змінив назву на Колумбійський, а потім став університетом. Нині це один з найбільших і найпрестижніших вузів Америки.

1775 – У США відкритий перший в світі військовий госпіталь.

1868 – японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.

1968 – У Лондоні пройшла прем’єра повнометражного мультиплікаційного фільму “Бітлз” “Жовтий підводний човен”.

1981 – У місті Канзас-сіті, штат Міссурі, в готелі Hyatt Regency обрушилися дві підвісні галереї, загинуло 114 осіб, поранено 216.

Іменинники 17 липня

1849 – Олена Пчілка (наст. Ім’я Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, публіцист, етнограф, редактор, мати Лесі Українки.

1947 – принцеса Камілла, друга дружина принца Чарльза, спадкоємця британського престолу.

1954 – Ангела Меркель, німецький політик, канцлер Німеччини (з 2005).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Богдан, Олександра, Марк, Марія, Андрій, Ольга, Георгій, Анастасія, Олексій, Дмитро, Тетяна, Микола, Федір, Михайло.