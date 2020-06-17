У середу, 17 червня, в світі відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Наші предки вірили, що в сьогоднішній день, Митрофана Гнойовика, варто закликати дощ, щоб був хороший урожай.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

17 червня в Греції святкують день пар, а в Індонезії – День дітей. Також сьогодні в Ісландії національне свято – День незалежності або День проголошення республіки. У Киргизії сьогодні День працівників водного господарства, в Румунії – День національної авіації, а в Латвії – День окупації Латвійської Республіки.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою (World Day to Combat Desertification and Drought)

Цей день відзначають щорічно протягом більше 25 років. Свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 1994 році (резолюція 49/115). Дата для свята була обрана в зв’язку з річницею з дня прийняття Конвенції Організації Об’єднаних Націй по боротьбі із запустинюванням 17 червня 1994 року.

Конвенція наказувала державам присвячувати заходи цього Дня підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками посухи, а також про хід виконання положень Конвенції по боротьбі з опустелюванням.

Генеральна Асамблея ООН проголосила період з січня 2010 року по грудень 2020 року Десятиліттям ООН, присвяченим пустелях і боротьбі з опустелюванням. Його мета – сприяння проведенню заходів з охорони посушливих земель (резолюція 62/195 від 2007 року).

На сайті ООН зазначено, що понад 70% природних екосистем було змінено людиною до стану, далекого від природного. До 2050 року цей показник може досягти 90%.

Щорічно Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою присвячено певній темі. У різні роки лозунги були такими: “Краса пустель – проблема опустелювання”, “Опустелювання і зміна клімату – єдина глобальна проблема”, “Збереження земельних і водних ресурсів = Захист нашого спільного майбутнього”, “Поліпшення якості життя через підвищення родючості грунту”, “Не дайте засохнути нашому майбутньому”, “Безкоштовної їжі не буває. Інвестуйте в здоров’я грунтів”, “Всеосяжна співробітництво з метою запобігання деградації земель”, “Продовольство. Корми. Волокно” і подібні.

Православні свята 17 червня

У народі в цей день вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.

Згідно з переказами, святий жив в 3-4 століттях. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба, але, зрозумівши хибність язичницької релігії, увірував у Христа. Під час жорстоких переслідувань християн в Римі він разом з двома своїми синами, пробив і Митрофаном, перебрався до Візантії, де навчався Закону Господньому усе у єпископа Тита, після смерті якого на єпископський престол за свою старанність і благі справи було зведено Дометія, а потім – його синів – Проба і в 316 році – святого Митрофана.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий, який, побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, взяв його з собою до Риму. Незабаром Костянтин переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана, а в 325 році на I Вселенському Соборі він випросив у святих отців для Митрофана титул Патріарха. Таким чином, святитель Митрофан став першим Патріархом Константинопольським. Він мирно помер у віці 117 років.

Прикмети на Митрофана Гнойовика

Незважаючи на приставку “Гнойовик”, в народі не бачили в цьому нічого образливого. Це пояснюється тим, що до гною селяни завжди ставилися з повагою – як до запоруки майбутнього врожаю.

На Митрофана землю обов’язково потрібно було підгодувати. Люди говорили: “Без гною-батечка не чекай хліба від землі-матінки”; “Добра земля гній прийме один раз, а пам’ятати буде дев’ять років”. Ухилятися від такої роботи було небезпечно: “обдуриш поле один раз, а воно тебе – десять”.

Також, на Митрофана гукали вітер – просили його прислати благодатні, теплі дощі. У той же час вважалося: “Вітер подме з гнилого кута (тобто з півночі) – чекай негоди”.

У народі помічали, що до Митрофана льон починає рости в повну силу. “День тим сильний, що витягує льон”, – примовляли в народі. І додавали: “Святий Митрофан рядить дівок в сарафани”.

Якщо на Митрофана почався дощ, то йти йому ще 2-3 дні.

Душно під час сходу сонця – до погіршення погоди.

Північно-західний вітер – до негоди.

Східний вітер обіцяє повальні хвороби.

Веселка на сході – на гарну погоду, на заході – до дощу.

Квіти підсилюють запах – дощ піде.

Латаття закрилося і під воду пішло, а жаби на дорогу виповзли – до опадів.

Сон з 16 на 17 червня віщий. Почне здійснюватися він через дев’ятнадцять днів. Особливо висока ймовірність виконання для іменинників.

17 червня: цей день в історії

1579 – англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час кругосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням (“Новий Альбіон”).

1856 – у Філадельфії відкрився перший з’їзд Республіканської партії США.

1925 – в Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів і біозасобів.

1939 – у Франції в останній раз сталася публічна страта на гільйотині (стратили серійного вбивцю Ежена Вейдман).

1950 – чиказький хірург Річард Лоулер (Richard Lawler) за 45 хвилин виконав першу в світі операцію з пересадки нирки людині.

1970 – Едвін Ленд (Edwin Herbert Land) запатентував камеру Polaroid.

1972 – американська поліція провела арешт п’яти зловмисників, які встановлювали електронні пристрої для підслуховування у штабі Демократичної партії в готельному комплексі “Уотергейт”, “Вашингтон”. Скандал, який вибухнув услід за цим, поклав край політичній кар’єрі президента Річарда Ніксона.

Іменинники 17 червня

1659 – Фаустіно Боккі, італійський художник.

1691 – Джованні Паоло Панини, італійський художник і архітектор.

1818 – Шарль Гуно, французький композитор (“Фауст”), диригент, педагог, органіст.

1876 ​​- Сергій Максимович, російський вчений і винахідник в області кольорового кіно та фотографії.

1925 – Олександр Шульгін, американський хімік-фармаколог, розробник психоактивних речовин.

1939 – Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер, директор і художній керівник кіностудії TOR.

1952 – Іво Бобул, український співак, Народний артист України.

1980 – Вінус Вільямс, американська тенісистка, багаторазова переможниця турнірів Великого шолома.

Привітання з днем ​​янгола в цей день приймають Олександр, Опанас, Валерій, Єлизар, Зосим, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан.