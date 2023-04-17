Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби з гемофілією. Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни всього 1-го гена в хромосомі X. Симптоми захворювання в більшості випадків з’являються вже в ранньому дитинстві, майже завжди не раніше, ніж на 4 – 5 день життя дитини. Гемофілія на сьогодні невиліковна, але її перебіг повністю і вдало контролюється за допомогою ін’єкцій пацієнтові відсутнього фактора згортання крові, в більшості випадків, виділеного з донорської крові. Іншими словами, нездоровим переливають гемопрепарати, що містять відсутні причини згортання – антигемофільну плазму, кріопреципітат, концентрати VIII фактора.
- Американське Самоа – День прапора
- Італія – День кави еспресо
- Куба – День перемоги над контрреволюцією
- Сирія – День незалежності (з 1946 року)
- Боснія і Герцеговина – День Незалежності (1992)
- Японія – День захисту дітей
- Бразилія – День селянської боротьби
- Габон – Жіночий день
- США – День сирних кульок
Цього дня у світі:
- 1492 — Христофор Колумб підписав контракт із Іспанією, зобов’язавшись відкрити новий шлях в Індію.
- 1607 — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячений у духовний сан. Почався його довгий шлях до вершин влади.
- 1722 — цар Петро І увів податок на носіння бороди в розмірі 50 рублів на рік.
- 1839 — після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.
- 1847 — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства.
- 1848 — патентом австрійського імператора Фердинанда I у Галичині скасовувалися селянські повинності з дня 15 травня 1848.
- 1856 — місто Квебек проголошене столицею Канади.
- 1875 — британець Невілл Чемберлен винайшов більярдну гру “снукер”.
- 1888 — дванадцять англійських клубів заснували Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі.
- 1895 — підписано Сімоносекський договір, який завершив першу японсько-китайську війну.
- 1907 — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в’їхало 1004756 осіб.
- 1924 — створена голлівудська кіностудія “Metro-Goldwyn-Mayer”.
- 1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
- 1941 — Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні.
- 1946 — Сирія здобула де-факто незалежність від Франції.
- 1961 — почалась невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах і ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро — висадка в затоці Свиней.
- 1964 — почався випуск компанією “Ford Motor Company” автомобіля “Форд Мустанг”.
- 1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.
- 1968 — уперше вийшла в ефір телепрограма “У світі тварин”.
- 1970 — у Києві відкритий палац “Україна”.
- 1970 — вийшов у світ дебютний сольний альбом “Paul McCartney”, що поставив крапку в кар’єрі “Beatles”.
- 1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.
- 1982 — британська королева Єлизавета ІІ проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.
- 1989 — легалізовано діяльність незалежної польської профспілки “Солідарність”.
- 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
- 1994 — гурт “Pink Floyd” на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою “Division Bell”.
- 2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив “хрест” на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України “Південний потік”.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять Йосифа Піснеписця. Йосип постригся у ченці у 17 років, у монастирі він часто спав на каміннях і носив старий одяг. За ці подвиги став пресвітером. Йосип боровся з єретиками та відстоював християнство, а також заснував монастир у Константинополі.
Преподобний Йосиф складав богослужбові співи, тому в народі його прозвали Піснеписцем та Співаком. В цей день від зимової сплячки прокидалися цвіркуни та журавлі.
Прикмети:
- Якщо багато сережок на вільсі – буде врожай вівса.
- Якщо береза раніше вільхи лист розпустить – літо буде сухе.
- Якщо багато шишок на дереві – вродить ячмінь.
Традиції:
- На Йосипа Співця дивляться, як цвіте вільха. Доглядають дерева для зрубу майбутнього колодязя і для заготівлі вільхової кори. Вільха славиться вмінням лікувати різні запалення і зупиняти кровотечі.
Іменини сьогодні святкують:
Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.
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