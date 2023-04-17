17 квітня у світі відзначають День боротьби з гемофілією та День поезії хайку; в Україні - День пожежної охорони. За церковним календарем вшановують пам'ять Преподобного Йосифа.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з гемофілією. Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни всього 1-го гена в хромосомі X. Симптоми захворювання в більшості випадків з’являються вже в ранньому дитинстві, майже завжди не раніше, ніж на 4 – 5 день життя дитини. Гемофілія на сьогодні невиліковна, але її перебіг повністю і вдало контролюється за допомогою ін’єкцій пацієнтові відсутнього фактора згортання крові, в більшості випадків, виділеного з донорської крові. Іншими словами, нездоровим переливають гемопрепарати, що містять відсутні причини згортання – антигемофільну плазму, кріопреципітат, концентрати VIII фактора.

За ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Всесвітньої Федерації Гемофілії 17 квітня був оголошений “Всесвітнім днем боротьби з гемофілією”. Метою створення і проведення цього дня є привернення уваги світової громадськості, політиків, посадовців від сфери охорони здоров’я і рядового медичного персоналу до проблем з якими щодня стикаються хворі на гемофілію, підвищення їх обізнаності про це спадкове захворювання, пов’язане з порушенням процесу згортання крові.

Дата для проведення “Дня гемофілії” була обрана організаторами не випадково, це своєрідна данина поваги творцеві Всесвітньої федерації гемофілії Френку Шнайбелю, який народився саме в цей день. Всесвітній день гемофілії відзначається щороку під новим девізом, який акцентує увагу на тій чи іншій проблемі пов’язаної з цією непростою хворобою.

День поезії хайку. Два майстри, завдяки яким хайку в перетворилася в самостійну форму мистецтва – Мацуо Басьо і Уесіма Оніцура. Ця поезія стала жанром традиційної японської ліричної поезії вака. Ці квітневі заходи у другий декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У хайку немає схеми римування. Структура хайку складається з одного рядка з п’яти складів, одного рядка з семи складів і знову одного рядка з п’яти складів, всього 17 складів. Правила складів на хайку в японському ще суворіше, але в англійському письменники зазвичай дотримуються схеми 5/7/5. Термін хайку походить від першого елемента слова хайкай (гумористична форма ренгу, або вірша зі зв’язаними віршами) та другого елемента слова хокку (початкова строфа ренгу). Спочатку форма хайку була обмежена по предмету об’єктивним описом природи, що наводить на міркування про одну з пори року, викликаючи певний, хоч і неявний, емоційний відгук. Ця форма набула популярності на початку періоду Токугава (1603–1867), коли великий майстер Басе підняв хокку до рівня дуже витонченого та свідомого мистецтва. Він почав писати те, що вважалося “новим стилем” поезії, у 1670-х роках, коли жив у Едо (нині Токіо).

День пожежної охорони України. Враховуючи вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об’єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Указом Президента України від 11-го жовтня 2013-го № 555/2013 встановлено професійне свято – “День пожежної охорони”, яке тепер відзначається щорічно 17-го квітня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Американське Самоа – День прапора

Італія – День кави еспресо

Куба – День перемоги над контрреволюцією

Сирія – День незалежності (з 1946 року)

Боснія і Герцеговина – День Незалежності (1992)

Японія – День захисту дітей

Бразилія – День селянської боротьби

Габон – Жіночий день

США – День сирних кульок

Цього дня у світі:

1492 — Христофор Колумб підписав контракт із Іспанією, зобов’язавшись відкрити новий шлях в Індію.

1607 — 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячений у духовний сан. Почався його довгий шлях до вершин влади.

1722 — цар Петро І увів податок на носіння бороди в розмірі 50 рублів на рік.

1839 — після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.

1847 — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства.

1848 — патентом австрійського імператора Фердинанда I у Галичині скасовувалися селянські повинності з дня 15 травня 1848.

1856 — місто Квебек проголошене столицею Канади.

1875 — британець Невілл Чемберлен винайшов більярдну гру “снукер”.

1888 — дванадцять англійських клубів заснували Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі.

1895 — підписано Сімоносекський договір, який завершив першу японсько-китайську війну.

1907 — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в’їхало 1004756 осіб.

1924 — створена голлівудська кіностудія “Metro-Goldwyn-Mayer”.

1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.

1941 — Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні.

1946 — Сирія здобула де-факто незалежність від Франції.

1961 — почалась невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах і ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро — висадка в затоці Свиней.

1964 — почався випуск компанією “Ford Motor Company” автомобіля “Форд Мустанг”.

1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.

1968 — уперше вийшла в ефір телепрограма “У світі тварин”.

1970 — у Києві відкритий палац “Україна”.

1970 — вийшов у світ дебютний сольний альбом “Paul McCartney”, що поставив крапку в кар’єрі “Beatles”.

1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.

1982 — британська королева Єлизавета ІІ проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.

1989 — легалізовано діяльність незалежної польської профспілки “Солідарність”.

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

1994 — гурт “Pink Floyd” на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою “Division Bell”.

2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив “хрест” на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України “Південний потік”.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять Йосифа Піснеписця. Йосип постригся у ченці у 17 років, у монастирі він часто спав на каміннях і носив старий одяг. За ці подвиги став пресвітером. Йосип боровся з єретиками та відстоював християнство, а також заснував монастир у Константинополі.

Преподобний Йосиф складав богослужбові співи, тому в народі його прозвали Піснеписцем та Співаком. В цей день від зимової сплячки прокидалися цвіркуни та журавлі.

Прикмети:

Якщо багато сережок на вільсі – буде врожай вівса.

Якщо береза раніше вільхи лист розпустить – літо буде сухе.

Якщо багато шишок на дереві – вродить ячмінь.

Традиції:

На Йосипа Співця дивляться, як цвіте вільха. Доглядають дерева для зрубу майбутнього колодязя і для заготівлі вільхової кори. Вільха славиться вмінням лікувати різні запалення і зупиняти кровотечі.

Іменини сьогодні святкують:

Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.