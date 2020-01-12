17-річний Вольф Кукьє з Скерсдейла, штат Нью-Йорк, на третій день практики в NASA відкрив нову екзопланету з двома зірками на відстані 1300 світлових років від Землі в сузір'ї Pictor.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Хлопець зробив це відкриття ще влітку минулого року. Він переглядав орбітальний супутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess).

Під час вивчення перетину шляхів двох зірок, Вольф Кукьє сфокусувався на системі TOI 1338, де і помітив щось на орбіті цих двох зірок.

Пізніше в NASA витратили кілька тижнів, перевіряючи його спостереження, і в підсумку прийшли до висновку, що Кукьє виявив планету в 6,9 разів більшу за Землю. Це 13-а планета такого роду, яка була коли-небудь виявлена.

“Приблизно через три дні мого стажування я побачив сигнал від системи під назвою TOI 1338. Спочатку я подумав, що це було зоряне затемнення. Але це виявилася планета. Планета блокувала світло від цих двох зірок, що призвело до невеликого зниження кількості світла, яке досягло телескопа. Це те, що я помітив спочатку”, – сказав підліток.

Це перша планета з кратною орбітою, відкрита за допомогою телескопа TESS. Вчені відносять до них екзопланети, що обертаються не навколо одиночної зірки (як Земля навколо Сонця), а навколо подвійної. У свою чергу, подвійна зірка являє собою систему з двох гравітаційно пов’язаних зірок, що обертаються навколо спільного центру мас по замкнутих орбітах.