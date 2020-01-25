Про це повідомили в Федерації плавання України.

Бухов взяв участь у змагання EURO MEET 2020 у Люксембурзі.

Українець подолав дистанцію в 50 метрів батерфляєм за 23,14 секунди і фінішував другим, але встановив юніорський рекорд світу та Європи. Перше місце з відривом у 7 сотих секунди на цій дистанції посів українець Андрій Говоров (23,07).

Новый юн. рекорд мира! 50м батт ,Влад Бухов, Андрей Хлопцов Опубліковано Алёною Трояновською Пʼятниця, 24 січня 2020 р.

Як поінформували в Національному олімпійському комітеті України, українські спортсмени дуже успішно виступили в перший день міжнародного турніру з плавання EURO MEET 2020 у Люксембурзі, завоювавши п’ять медалей.

Три із них “золоті”:

• Дарина Зевіна – на дистанції 100 метрів на спині;

• Михайло Романчук – на дистанції 1500 метрів, вільний стиль. Він також встановив рекорд змагань (результат – 14:53,38);

• Андрій Говоров – 50 м батерфляй.

Ще одна медаль – бронзова в активі Ігоря Трояновського (200 м батерфляй).