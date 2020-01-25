Про це повідомили в Федерації плавання України.
Бухов взяв участь у змагання EURO MEET 2020 у Люксембурзі.
Українець подолав дистанцію в 50 метрів батерфляєм за 23,14 секунди і фінішував другим, але встановив юніорський рекорд світу та Європи. Перше місце з відривом у 7 сотих секунди на цій дистанції посів українець Андрій Говоров (23,07).
Новый юн. рекорд мира! 50м батт ,Влад Бухов, Андрей Хлопцов
Опубліковано Алёною Трояновською Пʼятниця, 24 січня 2020 р.
Як поінформували в Національному олімпійському комітеті України, українські спортсмени дуже успішно виступили в перший день міжнародного турніру з плавання EURO MEET 2020 у Люксембурзі, завоювавши п’ять медалей.
Три із них “золоті”:
• Дарина Зевіна – на дистанції 100 метрів на спині;
• Михайло Романчук – на дистанції 1500 метрів, вільний стиль. Він також встановив рекорд змагань (результат – 14:53,38);
• Андрій Говоров – 50 м батерфляй.
Ще одна медаль – бронзова в активі Ігоря Трояновського (200 м батерфляй).
- У листопаді минулого року український плавець Михайло Романчук завоював золото і встановив рекорд Кубку світу.