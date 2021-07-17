Сьогодні, 17 липня, в Україні відзначають День етнографа, а у світі - День міжнародного кримінального правосуддя.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують:

Всесвітній день Емоджі

День Конституції в Південній Кореї

День демократії в Фінляндії

День жовтої свині

День незалежності Словаччини

Міжнародний день щирої радості за досягнення інших

Національний день персикового морозива в США

День татуювання

Цей день в історії:

709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.

1429 — У відбитому в англійців Реймсі коронувався на французький престол Карл VII (стяг над його головою під час церемонії тримала Жанна д’Арк).

1453 — Французи розбили англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни (1337—1453). Після цієї битви французькі війська заволоділи містом Бордо.

1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті.

1570 — У Вільно заснована єзуїтська колегія, яка згодом була перетворена в університет.

1754 — У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж. В цьому вищому навчальному закладі було десять студентів і один професор.

У 1784 змінив свою назву на Колумбійський, а у 1896 став університетом. Сьогодні це один із найбільших і найпрестижніших вузів США.

1775 — У США відкрили перший у світі військовий госпіталь.

1785 — Словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголосив війну Королівству Франція.

1791 — На Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.

1854 — В Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця.

1868 — Японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.

1915 — Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством.

1917 — У Великій Британії з титулів вилучені всі німецькі імена. Британський король Георг V опублікував звернення, де ствердив, що спадкоємці Британської королівської родини по чоловічій лінії — Саксен-Кобург-Готська династія носитимуть прізвище Віндзори.

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.

1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола ІІ.

1933 — Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.

1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт “ Галичина“.

1942 — Почалася Сталінградська битва.

1945 — Почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників.

1958 — Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.

1973 — В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.

1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 — російським зенітним ракетним комплексом “Бук“ біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Яке сьогодні церковне свято:

За календарем православні вшановують благовірного князя Андрія Боголюбського.

Прикмети погоди:

На деревах з’явилися жовте листя – буде рання осінь.

Багато ос – взимку буде холодно.

Безхмарне нічне небо й чіткий Місяць – до хорошого врожаю.

Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Іван, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот.