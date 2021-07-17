Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні святкують:
- Всесвітній день Емоджі
- День Конституції в Південній Кореї
- День демократії в Фінляндії
- День жовтої свині
- День незалежності Словаччини
- Міжнародний день щирої радості за досягнення інших
- Національний день персикового морозива в США
- День татуювання
Цей день в історії:
709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.
1429 — У відбитому в англійців Реймсі коронувався на французький престол Карл VII (стяг над його головою під час церемонії тримала Жанна д’Арк).
1453 — Французи розбили англійців в битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни (1337—1453). Після цієї битви французькі війська заволоділи містом Бордо.
1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті.
1570 — У Вільно заснована єзуїтська колегія, яка згодом була перетворена в університет.
1754 — У Нью-Йорку відкрився Королівський коледж. В цьому вищому навчальному закладі було десять студентів і один професор.
У 1784 змінив свою назву на Колумбійський, а у 1896 став університетом. Сьогодні це один із найбільших і найпрестижніших вузів США.
1775 — У США відкрили перший у світі військовий госпіталь.
1785 — Словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголосив війну Королівству Франція.
1791 — На Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.
1854 — В Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця.
1868 — Японська столиця перенесена з Кіото в Токіо.
1915 — Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством.
1917 — У Великій Британії з титулів вилучені всі німецькі імена. Британський король Георг V опублікував звернення, де ствердив, що спадкоємці Британської королівської родини по чоловічій лінії — Саксен-Кобург-Готська династія носитимуть прізвище Віндзори.
1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.
1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола ІІ.
1933 — Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.
1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт “ Галичина“.
1942 — Почалася Сталінградська битва.
1945 — Почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників.
1958 — Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.
1973 — В Афганістані повалена монархія і проголошена республіка.
1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.
2014 — російським зенітним ракетним комплексом “Бук“ біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).
2020 – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.
Яке сьогодні церковне свято:
За календарем православні вшановують благовірного князя Андрія Боголюбського.
Прикмети погоди:
- На деревах з’явилися жовте листя – буде рання осінь.
- Багато ос – взимку буде холодно.
- Безхмарне нічне небо й чіткий Місяць – до хорошого врожаю.
Іменини сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Богдан, Георгій, Дмитро, Іван, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Ольга, Сава, Тетяна, Федір, Федот.