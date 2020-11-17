Сьогодні, 17 листопада, Міжнародний день студентів та Всесвітній день недоношених дітей.

Про це розповідають #Букви.

В Індії – День мучеників, в Італії – День захисту чорних котів і кішок, у США – День недружелюбності, День домашнього хліба, День пішохідного туризму, День пахлави, День підприємця, в Азербайджані – День національного відродження, у Чехії, Словаччині – День боротьби за свободу і демократію, в Киргизстані – День кіно, у Греції – День політехніо, на Маршаллових островах – День президента.

Цей день в історії:

1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.

1913 — Панамським каналом проходить перше судно.

1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.

1959 — Південноафриканьска компанія “Де Бірс”, Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.

1966 — у ніч з 16 на 17 листопада 1966 р. зареєстрований найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів (з’являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.

1967 — “The Beatles” закінчують роботу в студії над альбомом “Magical Mystery Tour”.

1969 — В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.

1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції “Місяць-17” в подорож по супутнику Землі відправляється “Місяцехід-1”.

1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.

1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася “оксамитова революція”, що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єр-міністром Пакистану.

1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР “Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим“”).

2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив тодішній президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні день пам’яті святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея (пресвітера).

За переказами Нікандр і Ермей навчалися у святого Тита, який в свою чергу був учнем апостола Павла. Вони активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри. Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Ермея і Нікандра піддали смерті.

Народні повір’я:

Не можна сьогодні ходити по перехрестю, бо там збирається нечисть.

Не можна з дому нічого виносити (гроші, продукти, речі).

Не святкуйте весілля, не заводьте нові знайомства, не починайте важливих справ — хорошого результату не буде.

Сьогодні краще бути вдома.

Народні прикмети

Мишей більше, ніж зазвичай – до холодної зими.

В молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.

Ліс 17 листопада здається здалеку чорним – до відлиги.

Білі круги навколо сонця – прийде сніжна буря.

Не можна давати грошей у борг навіть друзям і родичам.

17 листопада іменини відзначають: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.