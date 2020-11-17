Сьогодні, 17 листопада, весь світ відзначає Міжнародний день студента.

Про це розповідають #Букви.

Історія свята

28 жовтня 1939 року молодь вийшла на площу в Празі з нагоди 21-ої річниці створення Чехословацької Республіки. Тоді підрозділи СС важко поранили студента-медика Яна Оплетала. 11 листопада він помер від отриманих травм. Це спричинило масові акції протесту.

15 листопада кілька тисяч людей, переважна більшість яких студенти, вийшли на вулиці, аби протестувати проти окупації. Марш розпочався в Альбертові і продовжувалась до Народних Трид, а пізніше до Вацлавської площ.

А вже наступного дня, 16 листопада, Адольф Гітлер наказує закрити всі чеські виші “на три роки”. Це спричинило ще більші акції протесту. Найактивніших учасників стратили в Заксенгаузені.

17 листопада нацисти заарештували і розстріляли лідерів Союзу студентів у Чехії. Більш того, понад 1000 студентів потрапили до концтабору, який був розташований у Заксенхаузені.

Після цього Гітлер пригрозив, що за подібні акції протесту він зрівняє Прагу з землею.

В пам’ять про ці жорстокі події запровадили Міжнародний день студента.

В Україні вперше почали відзначати це свято в 1999 році.

Варто зазначити, що сучасні студенти майже не знають “криваву” історію виникнення свята, а тому вважають, що цей день – привід повеселитися.

Наприклад, в Португалії молодь збирається біля королівського пам’ятника і голосно співає. Американські студенти святкують цей день на домашніх вечірках або в клубах. У Німеччині студенти у цей день звільняються від занять.

Традиції

У студентів Києво-Могилянської академії 17 листопада заведено мити пам’ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. За повір’ям – це допоможе успішно здати сесію.

Студенти університету ім. Франка у Львові одягають пам’ятник письменника перед вузом у спеціальну мантію.