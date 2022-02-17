17 лютого – Всесвітній день людського духу, Всесвітній день управління інформацією, Міжнародний День спонтанного прояву доброти, у Європі – День кота.

Про це повідомляють #Букви.



Також 17 лютого у Європі святкують День котів – свято, започатковане у 1992 році з ініціативи італійської журналістки Клаудії Ангелетті. Цей день в Італії – не лише привід для святкування та прояву любові до домашнього улюбленця – у цей день збирають кошти для допомоги безпритульних котів.

Християни всього світу 17 лютого вшановують пам’ять преподобного Миколи Студеного. Він жив у 9 столітті – у часи, коли християни зазнавали переслідувань. Одначе, Микола продовжував розповсюджувати свою релігію; згідно з віруваннями, він навіть умів зцілювати молитвами.

Пам’ятні дати:

У 1815 році завершилася англо-американська війна.

У 1863 році у Женеві було засновано Міжнародний комітет допомоги пораненим, який згодом був перейменований на Червоний хрест.

У 1919 році Директорія Української народної республіки звернулася з проханням про допомогу до Сполучених Штатів Америки та Антанти.

У 1938 на Соловецьких островах (Росія) було розстріляно за добу понад 200 осіб – це був розпал Великого терору в СРСР.

У 1947 році було засновано газету “Голос Америки”.

У 1999 — відбулася Ратифікація Договіру про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

У 1999 році Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та позбавлення волі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

У 2015 році був розпал боїв у оточеному Дебальцевому. Частина міста була захоплена російсько-терористичними військами

У 2015 році Євросоюз уперше визнав участь російських військ у війні.

У цей день народилися:

У 1723 році народився Тобіас Йоганн Маєр – німецький астроном і картограф.

У 1867 році народився Петро Шмідт – український військовик-моряк, учасник Революції 1905-1907 років, один з керівників Севастопольського збройного повстання у 1905 році.

У 1874 році народився Томав Вотсон – засновник американської електронної корпорації, одного з найбільших світових виробників усіх видів комп’ютерів і програмного забезпечення IBM.

У 1892 році народився Йосип Сліпий – український церковний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал римо-католицької церкви; з 23 грудня 1963 року Верховний Архиєпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви.

У 1963 році народився американський баскетболіст Майкл Джордан.

У 1988 році народився український боксер Василь Ломаченко.

Прикмети:

Якщо 17 лютого мало снігу, то скоро буде відлига.

Якщо у цей день небо затягнуте сірими хмарами – літо буде спекотним.

Традиції:

17 лютого заборонено тримати вдома безлад.

У цей день не можна лаятися, а також – планувати дальні поїздки.

Іменини святкують: Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.