Про це повідомляють #Букви.

День кота: засновано з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. Свято відзначають з 1992 року – 17 лютого. Це звичайно ж не офіційне або державне, а скоріше народне і громадське свято. Вибір дня був пов’язаний з лютим місяцем саме тому, що цей період знаходився під знаком Водолія (знак зодіаку), який характеризується в італійській культурній традиції, як знак вільних і незалежних духів. Річ у тому, що за часів інквізиції, особливо кішок та котів чорного кольору, активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.

Міжнародний День спонтанного прояву доброти: це свято – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Косово – День незалежності

Лівія – День революції

Цього дня у світі:

1720 — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинію.

1753 — Швеція перейшла з юліанського на григоріанський календар.

1795 — у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.

1815 — відновленням довоєнного стану закінчилася Англо-американська війна (“друга війна за незалежність”).

1852 — для публіки вперше відкриті художні зібрання петербурзького Ермітажу.

1863 — у Женеві засновано Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

1876 — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.

1904 — прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Мадам Баттерфляй” у міланському театрі “Ла Скала”. Прем’єра провалилася. Успіх прийшов у наступній постановці на сцені театру “Ґранде” в Брешії, коли головну роль виконала С. Крушельницька.

1919 — Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США.

1933 — вийшов перший номер щотижневого американського журналу “Ньюсвік”.

1938 — на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР вчинено масовий розстріл в’язнів Соловецької тюрми (страчено майже 200 осіб упродовж однієї доби).

1947 — “Голос Америки”, заснована в 1942 році для роз’яснення американської політики і підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.

1955 — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів

1962 — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбурзі загинуло 314 осіб.

1972 — гурт “Pink Floyd” завершив своє турне по Англії із прем’єрою нової програми “Eclipse”, яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку “The Dark Side of the Moon”.

1992 — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів “Чисті руки”, спрямованої проти мафії.

1999 — Ратифікація Договіру про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.

1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.

2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.

2011 — почалися збройні заворушення в Лівії.

2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі

2015 – Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами

2015 – Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського. Він був одним із тих християн, які стійко та сумлінно розповсюджували християнство, попри гоніння та катування тих часів. За своє сумлінне подвижницьке життя Микола отримав Божественний дар зцілення – церквою він вважається чудотворцем. Поговорюють, що він продовжував зцілювати людей навіть після своєї смерті, тому віряни часто звертаються до нього у молитвах з проханнями про здоров’я.

Прикмети:

Якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги

Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів

Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини

Якщо не вдарили морози, то зима буде затяжною

Традиції:

За давніми повір’ями, в цю дату собаки стають злішими і агресивнішими. Ні в якому разі не можна в цю дату дражнити собаку, кричати перед нею і розмахувати руками, а також підходити близько до незнайомих собак

День Миколи Студеного вважається дуже вдалим для будь-якого лікування і цілительства

Цей день називали “Студеним” через те, що він часто бував найхолоднішим в році. Ще одна назва 17 лютого “Вовчий сват”, тому що з цього дня в лісі звірі починали “грати свої весілля”

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.