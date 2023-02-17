Про це повідомляють #Букви.
День кота: засновано з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті, який працював в журналі Tuttogatto. Свято відзначають з 1992 року – 17 лютого. Це звичайно ж не офіційне або державне, а скоріше народне і громадське свято. Вибір дня був пов’язаний з лютим місяцем саме тому, що цей період знаходився під знаком Водолія (знак зодіаку), який характеризується в італійській культурній традиції, як знак вільних і незалежних духів. Річ у тому, що за часів інквізиції, особливо кішок та котів чорного кольору, активно винищували, вважаючи їх помічниками злих сил, піднебесних духів злоби, що мешкають в повітрі.
Міжнародний День спонтанного прояву доброти: це свято – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Вважається, що в цей день людям слід намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо.
У різних країнах світу цього дня святкують:
- Косово – День незалежності
- Лівія – День революції
Цього дня у світі:
- 1720 — кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинію.
- 1753 — Швеція перейшла з юліанського на григоріанський календар.
- 1795 — у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.
- 1815 — відновленням довоєнного стану закінчилася Англо-американська війна (“друга війна за незалежність”).
- 1852 — для публіки вперше відкриті художні зібрання петербурзького Ермітажу.
- 1863 — у Женеві засновано Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
- 1876 — Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.
- 1904 — прем’єра опери Джакомо Пуччіні “Мадам Баттерфляй” у міланському театрі “Ла Скала”. Прем’єра провалилася. Успіх прийшов у наступній постановці на сцені театру “Ґранде” в Брешії, коли головну роль виконала С. Крушельницька.
- 1919 — Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США.
- 1933 — вийшов перший номер щотижневого американського журналу “Ньюсвік”.
- 1938 — на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР вчинено масовий розстріл в’язнів Соловецької тюрми (страчено майже 200 осіб упродовж однієї доби).
- 1947 — “Голос Америки”, заснована в 1942 році для роз’яснення американської політики і підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.
- 1955 — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів
- 1962 — катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбурзі загинуло 314 осіб.
- 1972 — гурт “Pink Floyd” завершив своє турне по Англії із прем’єрою нової програми “Eclipse”, яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку “The Dark Side of the Moon”.
- 1992 — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів “Чисті руки”, спрямованої проти мафії.
- 1999 — Ратифікація Договіру про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.
- 1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
- 2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.
- 2011 — почалися збройні заворушення в Лівії.
- 2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидент Грузії Міхеїла Саакашвілі
- 2015 – Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами
- 2015 – Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Миколи сповідника – ігумена Студійського. Він був одним із тих християн, які стійко та сумлінно розповсюджували християнство, попри гоніння та катування тих часів. За своє сумлінне подвижницьке життя Микола отримав Божественний дар зцілення – церквою він вважається чудотворцем. Поговорюють, що він продовжував зцілювати людей навіть після своєї смерті, тому віряни часто звертаються до нього у молитвах з проханнями про здоров’я.
Прикмети:
- Якщо в лісі залишилось мало снігу, то до відлиги
- Якщо гілки ялинок згинаються вниз, то варто чекати снігопадів
- Якщо сняться птахи, то будуть хороші новини
- Якщо не вдарили морози, то зима буде затяжною
Традиції:
- За давніми повір’ями, в цю дату собаки стають злішими і агресивнішими. Ні в якому разі не можна в цю дату дражнити собаку, кричати перед нею і розмахувати руками, а також підходити близько до незнайомих собак
- День Миколи Студеного вважається дуже вдалим для будь-якого лікування і цілительства
- Цей день називали “Студеним” через те, що він часто бував найхолоднішим в році. Ще одна назва 17 лютого “Вовчий сват”, тому що з цього дня в лісі звірі починали “грати свої весілля”
Іменини сьогодні святкують:
Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 17 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 16 лютого.