За розпорядженням НЕК "Укренерго" 17 листопада у Києві проводитимуть стабілізаційні відключення світла згідно з графіками на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Однак, у компанії зауважили, що пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо у НЕК “Укренерго” буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них обіцяють повідомити додатково.

У пресслужбі закликали слідкувати за оновленнями на сторінці.