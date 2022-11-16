Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
Однак, у компанії зауважили, що пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо у НЕК “Укренерго” буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них обіцяють повідомити додатково.
У пресслужбі закликали слідкувати за оновленнями на сторінці.
Своєю чергою, раніше в НЕК “Укренерго” зазначили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.
Там закликали з розумінням ставитися до відключень. Та підготуватись до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.
“Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Після масованого обстрілу 15 листопада, по всій території України запровадили екстрені відключення світла.
- 15 листопада відбулась найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному і північно-східних регіонах.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- Внаслідок ракетного удару по Львову близько 80% міста залишається знеструмленим. Припинено подачу тепла й гарячої води.
- Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що Україна “наразі переживає серйозні збої в Інтернеті”.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.