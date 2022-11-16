Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Однак, у компанії зауважили, що пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо у НЕК “Укренерго” буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них обіцяють повідомити додатково.

У пресслужбі закликали слідкувати за оновленнями на сторінці.

Своєю чергою, раніше в НЕК “Укренерго” зазначили, що масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.
Там закликали з розумінням ставитися до відключень. Та підготуватись до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.
“Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Після масованого обстрілу 15 листопада, по всій території України запровадили екстрені відключення світла.