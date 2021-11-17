17 листопада у світі та в Україні святкують Міжнародний день студента.

Про це розповідають #Букви.

Історія свята

У Празі 28 жовтня 1939 року молодь вийшла на вулиці з нагоди 21-ї річниці створення Чехословацької Республіки. Проте студентів почали розганяти підрозділи СС, внаслідок сутичок важкі поранення отримав студент-медик Ян Оплетал. 11 листопада він помер.

15 листопада кілька тисяч людей, серед яких було багато студентів, вийшли на вулиці на знак протесту проти окупації.

Вже наступного дня, 16 листопада, Адольф Гітлер наказав закрити всі чеські виші “на три роки”. Це викликало ще більше незадоволення у людей. Провідних представників студентських організацій стратили у празьких в’язницях, понад 1200 заарештували та відправили в Заксенгаузен.

Після цього Гітлер пригрозив, що за подібні акції протесту він зрівняє Прагу з землею.

В пам’ять про ці жорстокі події запровадили Міжнародний день студента.

В Україні вперше почали відзначати це свято у 1999 році.

День студента в Україні

Проте сучасні студенти майже не знають “кривавої” історії свята, для них цей день – привід повеселитися.

Наприклад, у Португалії молодь збирається біля королівського пам’ятника і голосно співає. Американські студенти святкують цей день на домашніх вечірках або в клубах. У Німеччині студентів у цей день звільняють від занять.

Традиції

У студентів Києво-Могилянської академії 17 листопада заведено мити пам’ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. За повір’ям – це допоможе успішно здати сесію.

Студенти університету ім. Франка у Львові одягають пам’ятник письменника перед вишем у спеціальну мантію.

Привітання з Днем студента

У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!

***

З Міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати!

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

Драйв та радість лиш дарує

Хай студентське вам життя,

Проминуть роки, як вітер,

І не буде вороття.

Хай знання вам допоможуть

У дорослому житті,

Хай студентство вас кружляє

У своєму віражі.

***

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням

І цілей досягай!

***

З Міжнародним днем студентів!

Веселощів, експериментів,

Подій та зустрічей бажаю.

Нехай кохання надихає.

Нехай життя, мов ртуть, вирує,

Надію й радість вам дарує.

Веде до перемог невпинно,

Щастить нехай вам щохвилинно!