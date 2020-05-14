Якщо хтось думав, що обмеження на період карантину стануть перешкодою для забігів з перешкодами (така зумисна тавтологія), то з цими шаленими спортсменами так не працює. На кожен виклик організатори проекту DYKA GONKA мають, що сказати. Якщо обставини не дають можливості проводити забіги з перешкодами в традиційному форматі, то в хід йдуть усі нестандартні ідеї.

Так DYKA GONKA чудово розуміє, чого не вистачає атлетам на карантині і пропонує усім охочим завершити забіг з перешкодами фактично у домашніх умовах у проекті DYKA GONKA online.

Як усе відбувається?



ЩО: 5 км+ 10 перешкод



ДЕ: Забіг проводиться онлайн, кожен учасник виконує завдання самостійно. Організатору необхідно надати скрін подолання 5Км+ та відео проходження 10 перешкод в домашніх умовах.



КОЛИ: 17 Травня 2020⠀⠀⠀⠀⠀

Трохи більше ніж просто забіг⠀



Усі фінішери, які пробіжать 5 Км та подолають 10 перешкод отримують поштою Дику медаль. Які саме перешкоди чекають на учасників стане відомо напередодні забігу.

Для гарного самопочуття виконувати тільки спорт вправи недостатньо, вважають організатори, тому на час підготовки діляться рекомендаціями щодо харчових правил та досвідом тренерів у закритій групі онлайн.

Душевний настрій, невід’ємна частина заходів DYKA GONKA. Тож, кожного дня організатор і натхненник проекту Руслан Клименко дає незвичайні завдання для настрою учасників.



Зареєструватися ще можна, біжіть за посиланням: http://dyka-gonka.com.ua/online/

Для довідки:

DYKA GONKA – забіги з перешкодами зі щирим українським серцем для дорослих та дітей.

DYKA GONKA поєднує три види активності: біг, подолання перешкод та боротьбу з викликами природи.

DYKA GONKA розвиває в Україні забіги з перешкодами або ж OCR (Obstacle course racing) – вид спорту, який розвивається найдинамічніше у світі. Люди шукають нових викликів і способів відпочинку.