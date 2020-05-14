Так DYKA GONKA чудово розуміє, чого не вистачає атлетам на карантині і пропонує усім охочим завершити забіг з перешкодами фактично у домашніх умовах у проекті DYKA GONKA online.
Як усе відбувається?
ЩО: 5 км+ 10 перешкод
ДЕ: Забіг проводиться онлайн, кожен учасник виконує завдання самостійно. Організатору необхідно надати скрін подолання 5Км+ та відео проходження 10 перешкод в домашніх умовах.
КОЛИ: 17 Травня 2020⠀⠀⠀⠀⠀
Трохи більше ніж просто забіг⠀
- Усі фінішери, які пробіжать 5 Км та подолають 10 перешкод отримують поштою Дику медаль. Які саме перешкоди чекають на учасників стане відомо напередодні забігу.
- Для гарного самопочуття виконувати тільки спорт вправи недостатньо, вважають організатори, тому на час підготовки діляться рекомендаціями щодо харчових правил та досвідом тренерів у закритій групі онлайн.
- Душевний настрій, невід’ємна частина заходів DYKA GONKA. Тож, кожного дня організатор і натхненник проекту Руслан Клименко дає незвичайні завдання для настрою учасників.
- Зареєструватися ще можна, біжіть за посиланням: http://dyka-gonka.com.ua/online/
Для довідки:
DYKA GONKA – забіги з перешкодами зі щирим українським серцем для дорослих та дітей.
DYKA GONKA поєднує три види активності: біг, подолання перешкод та боротьбу з викликами природи.
DYKA GONKA розвиває в Україні забіги з перешкодами або ж OCR (Obstacle course racing) – вид спорту, який розвивається найдинамічніше у світі. Люди шукають нових викликів і способів відпочинку.