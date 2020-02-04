Подія про Workplace Wellness збере досвідчених експертів, які розкажуть про формування корпоративного благополуччя. Спікери представлять універсальні практики, які допомагають розвивати творчий потенціал співробітників і покращувати бізнес-показники.
Програма конференції включить в себе інтерактивні лекції та практичні вправи.
Кому корисно відвідати захід?
Івент буде цікавий бізнесменам, які хочуть створити в своїй компанії високопродуктивну команду. Керівники підприємств зможуть дізнатися, як правильно управляти персоналом і досягати високих результатів.
HR-менеджери отримають знання про актуальні тренди в області розвитку підприємств. Бізнес-тренери, психологи, коучі та інші зацікавлені фахівці дізнаються, як поліпшити психологічний клімат в колективі.
Конференція буде корисна всім, хто прагне до кар’єрного росту, а також хоче зрозуміти, як керувати людьми і успішно реалізовувати проекти різного масштабу.
Про що розкажуть на івенті?
Програма заходу буде складатися з трьох блоків:
- Фінансове і соціальне благополуччя співробітників. Спікери розкажуть про вплив оплати праці на продуктивність персоналу і пояснять, чому важливо правильно вибудовувати міжособистісні відносини в колективі.
- Психологічне здоров’я персоналу. Експерти розберуть, як знизити рівень стресу на робочому місці.
- Фізичне благополуччя. У доповідях мова піде про збереження здоров’я працівників та важливості розкриття їх особистих ресурсів.
Теми конференції
В рамках заходу спікери розглянуть такі теми:
- Як правильно ставити завдання і делегувати повноваження.
- Налагодження і підтримка здорової комунікації між співробітниками.
- Особливості корпоративного навчання персоналу.
- Ефективні способи зниження стресу, попередження професійного вигорання і боротьба з втомою на робочому місці.
- Як створити в офісі атмосферу, сприятливу для продуктивної роботи.
- Заходи щодо поліпшення здоров’я співробітників і медична страховка.
- Корпоративний спорт як інструмент для управління мотивацією працівників.
Організатор івенту
W2 conference Kyiv 2020 проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації заходів, присвячених інноваціям.
Купуйте квиток на конференцію про Workplace Wellness і дізнайтеся, як стати більш продуктивним і поліпшити економічні показники бізнесу.
Подробности и регистрация – на сайте kyiv.w2conf.events.