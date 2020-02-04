Подія про Workplace Wellness збере досвідчених експертів, які розкажуть про формування корпоративного благополуччя. Спікери представлять універсальні практики, які допомагають розвивати творчий потенціал співробітників і покращувати бізнес-показники.

Програма конференції включить в себе інтерактивні лекції та практичні вправи.

Кому корисно відвідати захід?

Івент буде цікавий бізнесменам, які хочуть створити в своїй компанії високопродуктивну команду. Керівники підприємств зможуть дізнатися, як правильно управляти персоналом і досягати високих результатів.

HR-менеджери отримають знання про актуальні тренди в області розвитку підприємств. Бізнес-тренери, психологи, коучі та інші зацікавлені фахівці дізнаються, як поліпшити психологічний клімат в колективі.

Конференція буде корисна всім, хто прагне до кар’єрного росту, а також хоче зрозуміти, як керувати людьми і успішно реалізовувати проекти різного масштабу.

Про що розкажуть на івенті?

Програма заходу буде складатися з трьох блоків:

  1. Фінансове і соціальне благополуччя співробітників. Спікери розкажуть про вплив оплати праці на продуктивність персоналу і пояснять, чому важливо правильно вибудовувати міжособистісні відносини в колективі.
  2. Психологічне здоров’я персоналу. Експерти розберуть, як знизити рівень стресу на робочому місці.
  3. Фізичне благополуччя. У доповідях мова піде про збереження здоров’я працівників та важливості розкриття їх особистих ресурсів.

Теми конференції

В рамках заходу спікери розглянуть такі теми:

  • Як правильно ставити завдання і делегувати повноваження.
  • Налагодження і підтримка здорової комунікації між співробітниками.
  • Особливості корпоративного навчання персоналу.
  • Ефективні способи зниження стресу, попередження професійного вигорання і боротьба з втомою на робочому місці.
  • Як створити в офісі атмосферу, сприятливу для продуктивної роботи.
  • Заходи щодо поліпшення здоров’я співробітників і медична страховка.
  • Корпоративний спорт як інструмент для управління мотивацією працівників.

Організатор івенту

W2 conference Kyiv 2020 проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації заходів, присвячених інноваціям.

Купуйте квиток на конференцію про Workplace Wellness і дізнайтеся, як стати більш продуктивним і поліпшити економічні показники бізнесу.

Подробности и регистрация – на сайте kyiv.w2conf.events.