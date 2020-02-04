17 березня компанія Smile-Expo проведе w2 conference Kyiv 2020. Цей захід буде присвячено збереженню здоров'я на робочому місці.

Подія про Workplace Wellness збере досвідчених експертів, які розкажуть про формування корпоративного благополуччя. Спікери представлять універсальні практики, які допомагають розвивати творчий потенціал співробітників і покращувати бізнес-показники.

Програма конференції включить в себе інтерактивні лекції та практичні вправи.

Кому корисно відвідати захід?

Івент буде цікавий бізнесменам, які хочуть створити в своїй компанії високопродуктивну команду. Керівники підприємств зможуть дізнатися, як правильно управляти персоналом і досягати високих результатів.

HR-менеджери отримають знання про актуальні тренди в області розвитку підприємств. Бізнес-тренери, психологи, коучі та інші зацікавлені фахівці дізнаються, як поліпшити психологічний клімат в колективі.

Конференція буде корисна всім, хто прагне до кар’єрного росту, а також хоче зрозуміти, як керувати людьми і успішно реалізовувати проекти різного масштабу.

Про що розкажуть на івенті?

Програма заходу буде складатися з трьох блоків:

Фінансове і соціальне благополуччя співробітників. Спікери розкажуть про вплив оплати праці на продуктивність персоналу і пояснять, чому важливо правильно вибудовувати міжособистісні відносини в колективі. Психологічне здоров’я персоналу. Експерти розберуть, як знизити рівень стресу на робочому місці. Фізичне благополуччя. У доповідях мова піде про збереження здоров’я працівників та важливості розкриття їх особистих ресурсів.

Теми конференції

В рамках заходу спікери розглянуть такі теми:

Як правильно ставити завдання і делегувати повноваження.

Налагодження і підтримка здорової комунікації між співробітниками.

Особливості корпоративного навчання персоналу.

Ефективні способи зниження стресу, попередження професійного вигорання і боротьба з втомою на робочому місці.

Як створити в офісі атмосферу, сприятливу для продуктивної роботи.

Заходи щодо поліпшення здоров’я співробітників і медична страховка.

Корпоративний спорт як інструмент для управління мотивацією працівників.

Організатор івенту

W2 conference Kyiv 2020 проводить міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на організації заходів, присвячених інноваціям.

Купуйте квиток на конференцію про Workplace Wellness і дізнайтеся, як стати більш продуктивним і поліпшити економічні показники бізнесу.

Подробности и регистрация – на сайте kyiv.w2conf.events.