Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністерки оборони Іспанії Маргарита Роблес.
“Як і в усіх парламентських монархіях, спадкоємець повинен мати військову освіту й військову карʼєру”, — розповіла голова міноборони після засідання уряду.
За її словами, в останні роки іспанській уряд докладає зусиль для залучення жінок до збройних сил. Роблес вважає, що “з часом головнокомандувачем збройних сил стане жінка”.
Принцеса Леонор, як пише видання, є першою в черзі на престол, якщо не народиться спадкоємець чоловічої статі.
Протягом першого року навчання принцеса буде у Військовій академії сухопутних військ у Сарагосі, а згодом вступить до військово-морського училища, де вчитиметься плавати на навчальному кораблі “Хуан Себастьян Елькано”. Навчання принцеса Леонор закінчить у Головній військово-повітряній академії.
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