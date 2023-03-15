17-річна іспанська принцеса Леонор та ймовірна спадкоємиця престолу, розпочне свою трирічний військовий вишкіл з серпня 2023 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністерки оборони Іспанії Маргарита Роблес.

“Як і в усіх парламентських монархіях, спадкоємець повинен мати військову освіту й військову карʼєру”, — розповіла голова міноборони після засідання уряду.

За її словами, в останні роки іспанській уряд докладає зусиль для залучення жінок до збройних сил. Роблес вважає, що “з часом головнокомандувачем збройних сил стане жінка”.

Принцеса Леонор, як пише видання, є першою в черзі на престол, якщо не народиться спадкоємець чоловічої статі.

Протягом першого року навчання принцеса буде у Військовій академії сухопутних військ у Сарагосі, а згодом вступить до військово-морського училища, де вчитиметься плавати на навчальному кораблі “Хуан Себастьян Елькано”. Навчання принцеса Леонор закінчить у Головній військово-повітряній академії.