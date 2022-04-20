Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Юнак розповідав ворогові про магазини та будинки, де можуть бути цінні речі. За інформування він отримував привілеї від російських військових. Зокрема йому надавали за допомогу загарбникам матеріальну винагороду.
В один із будинків він незаконно проник разом з загарбниками. Внаслідок чого вони викрали чуже майно.
Тепер 17-річному місцевому мешканцю Бучі повідомили підозру у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).
- Нагадаємо, за інформацією головного управляння розвідки міністерства оборони України, на тлі невдач у війні проти України Росія розпочала “чистки” серед керівників псевдореспублік Донбасу.
- У Службі безпеки України викрили кількох колаборантів та ворожих агентів, які співпрацювали з ворогом під час повномасштабної агресії РФ проти України.
- Національна спілка журналістів України (НСЖУ) повідомила, що під час окупації Бучі (Київська область) російські окупанти обстрілами знищили архів українських політв’язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка.