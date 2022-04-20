17-річний хлопець з Бучі під час тимчасової окупації добровільно перейшов на бік ворога. Підліток інформував російських військових.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Юнак розповідав ворогові про магазини та будинки, де можуть бути цінні речі. За інформування він отримував привілеї від російських військових. Зокрема йому надавали за допомогу загарбникам матеріальну винагороду.

В один із будинків він незаконно проник разом з загарбниками. Внаслідок чого вони викрали чуже майно.

Тепер 17-річному місцевому мешканцю Бучі повідомили підозру у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).