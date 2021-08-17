Сьогодні, 17 серпня, в світі відзначаються День лисих їжачків, День равликів, що прокинулися, День картоплі.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.

1896 — початок золотовидобування на Клондайку.

1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм “Фантасмагорія” (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1914 — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон “Українських Січових Стрільців”.

1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.

1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день.

1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1969 — львівські “Карпати” стали володарями кубку СРСР.

1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.

1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana “Smells Like Teen Spirit”.

1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Гэан здійснив спробу самогубства.

2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник “Січ-2” (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників “Січ”).

Яке сьогодні церковне свято:

17 серпня православні вшановують пам’ять святої Євдокії, яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян.

Прикмети погоди:

Яка погода 17 серпня – таким буде листопад;

день задушливий – до затяжних дощів.

Іменини у Дмитра, Івана, Андрія, Антоніна, Євдокії, Кузьми, Олексія, Дар’ї, Михайла, Дениса, Костянтина, Максиміліана, Ірини та Семена.