Сьогодні, 17 серпня, відзначають Міжнародний день чорного кота. А ще світ відзначає День лисих їжачків та День равликів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії

1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.

1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.

1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.

1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм “Фантасмагорія” (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1914 — у Львові створено легіон “Українських Січових Стрільців”.

1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.

1933 — пройшли випробовування першої радянської ракети на рідинному паливі.

1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

1946 — початок громадянської війни у Королівстві Греція.

1960 — Ґабон проголошує незалежність від Франції.

1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.

1991 — вийшов відеокліп Nirvana на пісню Smells Like Teen Spirit.

2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник “Січ-2”.

Що не рекомендується робити 17 серпня

Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.

Продавати свої особисті речі.

Яке сьогодні церковне свято

За церковним календарем 17 серпня віряни вшановують святу Євдокію. У цей день не слід що-небудь планувати, адже це не збудеться. Не бажано у цей день сваритися, адже до кінця літа не помиритесь.

17 серпня іменини відзначають: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Максиміліан.