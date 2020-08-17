Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії
1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.
1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.
1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.
1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм “Фантасмагорія” (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.
1914 — у Львові створено легіон “Українських Січових Стрільців”.
1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.
1933 — пройшли випробовування першої радянської ракети на рідинному паливі.
1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.
1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.
1946 — початок громадянської війни у Королівстві Греція.
1960 — Ґабон проголошує незалежність від Франції.
1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.
1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.
1991 — вийшов відеокліп Nirvana на пісню Smells Like Teen Spirit.
2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник “Січ-2”.
Що не рекомендується робити 17 серпня
- Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.
- Продавати свої особисті речі.
Яке сьогодні церковне свято
За церковним календарем 17 серпня віряни вшановують святу Євдокію. У цей день не слід що-небудь планувати, адже це не збудеться. Не бажано у цей день сваритися, адже до кінця літа не помиритесь.
17 серпня іменини відзначають: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Максиміліан.