17 січня відзначається День дітей-винахідників та День канатної дороги. За церковним календарем сьогодні День шанування Собору 70 святих апостолів, день пам’яті преподобного Феоктиста та день пам'яті мученика Зосима.

Про це повідомляють #Букви.

День дітей-винахідників: сьогодні у всьому світі відзначається Kid Inventors’ Day – День дитячих винаходів або, в іншому перекладі, День дітей-винахідників. Датою святкування обрано день народження одного з видатних американців – державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Свій перший винахід – пару ластів для плавання, які надягали на руки, – Бен Франклін винайшов у віці 12 років.

День канатної дороги: цього дня 1871 року був виданий патент на канатну дорогу. Проєкт заснував американець британського походження Ендрю Сміт Голідей, а головним інженером став Вільям Еппелшмеймер. Цим людям знадобилося 2 роки, щоб збудувати вагончики, які за допомогою спеціального механізму кріпляться на міцні шахтарські канати. Перша канатна дорога була названа Clay Street Hill Railroad в Сан-Франциско, а її пасажирами стали мешканці міста. Відкрилася вона 1 вересня 1873 року.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Менорка (Іспанія) – Національний день

США – Національний день гарячого ромового напою

Таїланд – Національний день молочної промисловості

Князівство Андорра – Свято святого Антонія

Цього дня у світі:

730 — на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголосив поклоніння іконам злочином.

1209 — у Кембриджі відчинив двері університет.

1558 — почалася Лівонська війна.

1562 — Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентував правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції.

1595 — французький король Генріх Наваррський оголосив війну Іспанії.

1605 — вперше опубліковано роман Сервантеса “Дон Кіхот”.

1805 — у Харкові відкрито перший на сході України університет.

1861 — запатентований змивний туалетний бачок. Томас Креппер запатентував біде.

1904 — відбулася прем’єра п’єси Чехова “Вишневий сад”.

1912 — члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса (другими після експедиції Руала Амундсена).

1920 — набрала чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон.

1921 — у Відні створений Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу.

1944 — почалась битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська заволоділи Римом.

1945 — Варшава звільнена від німецької окупації.

1949 — у США почався судовий процес над лідерами комуністичної партії США.

— американський президент Д. Ейзенхауер першим сформулював поняття “військово-промисловий комплекс”.

— американський президент Д. Ейзенхауер першим сформулював поняття “військово-промисловий комплекс”. 1966 — в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США було загублено 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море).

1969 — “The Beatles” випустили платівку “Yellow Submarine” (англ. “Жовтий підводний човен”).

1987 — створена Рада жінок України.

1991 — почалася операція “Буря в пустелі” — масовані бомбардування іракської інфраструктури як складова воєнної операції в Перській затоці 1990—1991 років.

— Ірак випустив у напрямку Ізраїлю та Саудівської Аравії 7 ракет “СКАД”, аби спровокувати арабо-ізраїльський конфлікт.

— Ірак випустив у напрямку Ізраїлю та Саудівської Аравії 7 ракет “СКАД”, аби спровокувати арабо-ізраїльський конфлікт. 1992 — Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України.

— Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.

— Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією. 2000 — режим талібів Афганістану заявив про визнання ним незалежності Чечні.

2010 — відбувся перший тур виборів Президента України (другий — 7 лютого).

Яке сьогодні церковне свято:

17 січня православна церква встановила як День шанування Собору 70 святих апостолів. Після того, як Господь наш Ісус Христос перетворився, він вибрав собі послідовників з-поміж учнів. Спочатку 12, а потім – 70, наділив їх даром зцілення і благословив на проповідування християнства і вигнання бісів з людей. Святі апостоли продовжували справу Христа, тому церква святкує пам’ять кожного з них в окремі дні в році. Але пам’ять всіх одночасно вшановується 17 січня.

Також сьогодні – день пам’яті преподобного Феоктиста. Він заснував обитель в Сицилії та став її ігуменом. Його монастир став прихистком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року.

Окрім цього 17 січня — день пам’яті мученика Зосима. Зосим Кілікійський, якого ще називали Пустельником, був старцем, який жив у IV столітті. Якось правитель Дометіан помітив, як Зосим ласкаво розмовляє з дикими звірами, що зібралися навколо нього. Особа старця його так зацікавила, що він почав розпитувати про нього та його життя в пустелі. Зосим йому розповів, що сповідує християнство, а тому намагається жити якомога далі від язичників.Правителю було цікаво, чому Зосим так вправно розмовляє з дикими звірами і ті навіть не нападають на нього. Тому він наказав його заарештувати, а потім піддав страшним тортурам. Побиття старець не витримав і помер від ран.

Прикмети:

Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильна повінь

Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду

Якщо небо в цей день безхмарне, то сильні морози будуть стояти ще досить довго

Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка чортополоху – щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу

Якщо хмари 17 січня висять низько – це віщує заметіль

Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце і мороз

Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду

Якщо чується крик лисиці в цей день – чекай негоду

Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, значить, бажання збудеться. До речі, якщо справа виявиться Чумацький шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя

Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з житла підуть усі злі сили, які вводять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають в дім і з домочадцями не розмовляють.

Традиції:

Цього дня наші предки завжди ставили на стіл мед. З нього готували різноманітні ласощі. Починали готуватися до Водохресного Святвечора.

Дівчата на Зосима ворожать на долю і суджених. Добігає кінця період святок, і на землю повертається нечиста сила. Для захисту житла або спального місця від злих духів наші предки розвішували в будинку і над ліжком вінки з будяка.

Преподобний Зосим вважається покровителем бджолярів, йому моляться сьогодні про гарний врожай меду.

Іменини цього дня святкують:

Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.