17 січня світ святкує День дітей-винахідників, День прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок і Національний день гарячого ромового напою в США.

Про це повідомляють #Букви.

Також 17 січня святкують Бермудський фестиваль виконавського мистецтва, День Мартіна Лютера Кінга та сумний понеділок.

Християни відмічають Собор 70 апостолів, день пам’яті преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського та мученика Зосими.

Пам’ятні дати

У 1209 році у Кембриджі відкрили університет.

У 1805 році у Харкові відкрили університет – перший у Східній Україні.

1921 рік – створили Український вільний університет у Відні. Незабаром його перевели у Прагу.

У 1969 році британський гурт “The Beatles” випустили платівку “Yellow Submarine”.

1987 – створено Раду жінок України.

У 1991 році почалася операція “Буря в пустелі”.

2010 рік – відбувся перший тур президентських виборів в Україні.

17 січня народилися:

У 1706 році народився Бенджамін Франклін – політичний теоретик, політик, вчений, винахідник, письменник, один із засновників Сполучених Штатів Америки.

У 1820 році народилася Анна Бронте – англійська письменниця, одна з трьох сестер Бронте.

У 1863 році народився Констянтин Станіславський – російський режисер, актор, теоретик театру, засновник МХАТу.

1899 – американський гангстер Аль Капоне.

У 1901 році народився Григорій Епік – український громадський і літературний діяч, жертва сталінського режиму.

У 1908 році народився Богдан-Іван Кордюк, публіцист, геолог, професор Українського вільного університету, крайовий провідник Організації українських націоналістів (ОУН), в’язень польських і німецьких тюрем.

У 1923 році народився Микола Білуха професор, економіст, Заслужений діяч науки і техніки України.

У 1936 році народився футболіст київського “Динамо” Леонід Островський.

У 1939 році народився український політик і учений Володимир Горбулін.

У 1942 році народився американський боксер Мухаммед Алі

У 1962 народився американський кіноактор Джим Керрі.

У 1979 році народився український плавець Олег Лісогор.

У 1979 році народилася українська співачка Ольга Полякова.

У 1987 – український боксер Олександр Усик.

Прикмети 17 січня

Якщо небо безхмарне – чекайте сильних морозів.

Якщо на деревах багато снігу – рік буде гарним для бджолярів.

Багато снігу сьогодні – буде гарний врожай пшениці.

Іменини святкують: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Олександр, Ростислав, Афанасій.