Лідер партії "Європейська Солідарність" пообіцяв приїхати у Київ, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором. Його намір - не захищатися від Зеленського, а захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Політик зазначив, що 2022 рік почався з “чорних лебедів”.

“Попри свята, ми уважно спостерігаємо як за подіями в Казахстані, так і за зустріччю радників Нормандського формату, яка має пройти без участі України та ще й в Москві. І за безпековими консультаціями НАТО з Росією, які мають відбутися незабаром”, – написав Порошенко.

Він зазначив, що сьогодні слід, незважаючи на тривалий святковий період, багато зробити задля активізації західної підтримки нашої держави. Працювати з європейськими та американськими партнерами.

“Дивно, що в дні такої напруги виконувач ролі Президента постить відосик, що залишилося за кадром новорічного відосика. Він розважається з цуциками в спортзалі, з Єрмаком у Гуті. Відпочиває в Буковелі разом з Коломойським, своїм годфазером і головним вигодонабувачем від перебування Зеленського в офісі Президента”, – зазначив політик.

Він наголосив, що “коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше”. Тому, за його словами, наступний тиждень — з 10 по 15 січня — він працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні.

“17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії”, – повідомив Петро Порошенко.

Він наголосив, що працюватиме, аби захистити країну “від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані”. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні.

Політик наголосив, що впевнений, українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим.

“Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність”, – написав Петро Порошенко.