Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Зазначається, що на момент смерті Вадиму Шулюку було 57 років.
“Важко змиритися та повірити, що Вас більше немає з нами”, — зазначили рятувальники, говорячи про генерал-майора.
У повідомленні також висловили співчуття рідним та близьким та подякували за віддану службу.
Варто зауважити, що після початку повномасштабного вторгнення рятувальники щоденно ризикують життям заради інших людей.
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