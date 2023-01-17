Сьогодні, 17 січня після тривалої боротьби з хворобою, помер начальник ГУ ДСНС України в Одеській області генерал-майор служби цивільного захисту Вадим Шулюк.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Зазначається, що на момент смерті Вадиму Шулюку було 57 років.

“Важко змиритися та повірити, що Вас більше немає з нами”, — зазначили рятувальники, говорячи про генерал-майора.

У повідомленні також висловили співчуття рідним та близьким та подякували за віддану службу.

Варто зауважити, що після початку повномасштабного вторгнення рятувальники щоденно ризикують життям заради інших людей.