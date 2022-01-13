Члени Комітету міжнародних справ Європейського парламенту 17 січня проведуть надзвичайне засідання з українського питання. На засіданні будуть присутні парламентарії та представники від України.

Про це повідомив п’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі, передає пресслужба політичної партії “ЄС”.

Петро Порошенко розповів про обговорення змісту нової резолюції Європарламенту, котру мають намір проголосувати у разі ескалації збройної агресії РФ.

Він зауважив, що представники майже усіх політичних фракцій Європарламенту оцінюють дії РФ як “повністю неадекватні”. Та погоджуються з тим, що в таких умовах Україна потребує унікального формату співпраці з НАТО, ЄС та США.

Порошенко уточнив, що надзвичайне засідання Комітету міжнародних справ Європейського парламенту з принциповим українським питанням відбудеться увечері в понеділок, 17 січня.

“Тут будуть працювати наші представники. І якщо розвиток подій набуде небажаного напряму, терміново буде скликана і сесія Європарламенту, терміново будуть дебати по Україні, буде підготовлена нова, ще більш жорстка резолюція”, – зазначив Петро Порошенко.

Окрім цього, у Брюсселі Порошенко зустрівся з учасниками Групи друзів України в Європарламенті. Він закликав ЄС додатково розробити пакет санкцій аналогічний тому, котрий запропонували демократи у Конгресі США щодо запровадження “пекельних санкцій” проти Путіна, аби помножити для Кремля ціну ймовірної агресії.

Євродепутати пообіцяли надалі пильно відстежувати та реагувати на події в Україні, які становитимуть загрозу демократії, верховенству права та незалежності правосуддя.