Про це повідомив п’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, який зараз перебуває в Брюсселі, передає пресслужба політичної партії “ЄС”.
Петро Порошенко розповів про обговорення змісту нової резолюції Європарламенту, котру мають намір проголосувати у разі ескалації збройної агресії РФ.
Він зауважив, що представники майже усіх політичних фракцій Європарламенту оцінюють дії РФ як “повністю неадекватні”. Та погоджуються з тим, що в таких умовах Україна потребує унікального формату співпраці з НАТО, ЄС та США.
Порошенко уточнив, що надзвичайне засідання Комітету міжнародних справ Європейського парламенту з принциповим українським питанням відбудеться увечері в понеділок, 17 січня.
“Тут будуть працювати наші представники. І якщо розвиток подій набуде небажаного напряму, терміново буде скликана і сесія Європарламенту, терміново будуть дебати по Україні, буде підготовлена нова, ще більш жорстка резолюція”, – зазначив Петро Порошенко.
Окрім цього, у Брюсселі Порошенко зустрівся з учасниками Групи друзів України в Європарламенті. Він закликав ЄС додатково розробити пакет санкцій аналогічний тому, котрий запропонували демократи у Конгресі США щодо запровадження “пекельних санкцій” проти Путіна, аби помножити для Кремля ціну ймовірної агресії.
Євродепутати пообіцяли надалі пильно відстежувати та реагувати на події в Україні, які становитимуть загрозу демократії, верховенству права та незалежності правосуддя.
- Раніше, Петро Порошенко під час робочої поїздки до Брюсселя зустрівся з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом.
- 13 січня у ЄС прийняли рішення продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, які діють на сьогодні щодо певних секторів економіки Росії. Причиною є військова агресія щодо України.
- Також повідомлялось, що Путін особисто може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Окрім цього, учасники Комісії Україна — НАТО наголосили, що слід створити комплексний пакет стримування військової агресії Росії. Він має містити максимально жорсткі санкції.