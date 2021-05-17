17 травня у світі відзначаються День народження Інтернету, Міжнародний день боротьби з гомофобією і трансфобією, День пульмонолога, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства (Міжнародний день телекомунікацій), Міжнародний день дитячого телефону довіри, Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху (ООН).

Про це розповідають #Букви.

Крім того, цього дня відзначають Міжнародний тиждень коучингу, Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз.

Цей день в історії:

1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.

1792 — на Уолл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду (“Платановий пакт”), яка поклала початок нью-йоркській біржі.

1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж).

1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит.

1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.

1919 — Ухвалення ВЦВК Ухвали “Про табори примусових робіт”. Створення в Росії двох видів таборів: звичайних і особливих, для найбільш небезпечних ворогів радянської влади.

1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.

1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.

1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.

1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

1985 — початок антиалкогольної кампанії в СРСР.

17 травня 1991 року офіційно затвердили стандарт для сторінок Всесвітньої павутини www (World Wide Web).

2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький “Галатасарай” після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський “Арсенал” по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 17 травня вшановує пам’ять Святої Пелагії Тарсійської, Діви.

Прикмети погоди:

сильний дощ – до хорошого врожаю;

неяскраве сонце – до поганої погоди;

горобці зграйками носяться по небу – до вітряної погоди.

Сьогодні іменини відзначають: Панас, Валеріан, Кирило, Климент, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Мирослава, Славомир.