Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День працівників лісу, День рятівника, Всенародний День Батька.

Сьогодні в США – День запеченого в тісті яблука, День папайї, День сендвіча “Монте-Крісто”, День Конституції та Громадянства, День гри шаффлборд, у Чилі – День Хуасі, в Гондурасі – День вчителя, в Індії – день визволення Маратвади, в Іспанії – день Мелільі, в Анголі – день національних героїв, у Тонга – День народження кронпринца, в Австралії – День австралійського громадянства.

Пам’ятні дати 17 вересня

1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.

1665 – в Англії почалася “Велика епідемія чуми”.

1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.

1924 — в Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.

1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.

1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.

1989 — у Чернівцях стартував І Республіканський фестиваль української пісні “Червона рута”.

1991 — створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим прем’єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

Яке церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять ікони Божої Матері, яка відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж і вогню.

Що сьогодні не можна робити

Не можна давати в борг і не подавайте милостиню – злидні можуть перейти на вас.

Не можна ходити в людні місця, в гості й самі не приймайте гостей.

Не сваріться, не ревнуйте, не ображайтеся і не з’ясовуйте стосунки з коханою людиною – розлучитеся.

Прикмети на 17 вересня

На луці багато лушпиння – зима буде дуже холодною;

великий урожай горобини – до морозів взимку.

17 вересня іменини у Мойсея, Феодора, Юліана, Михайла, Павла, Олександра, Івана, Петра, Олени, Василя, Миколи, Степана і Григорія.