Сьогодні в США – День запеченого в тісті яблука, День папайї, День сендвіча “Монте-Крісто”, День Конституції та Громадянства, День гри шаффлборд, у Чилі – День Хуасі, в Гондурасі – День вчителя, в Індії – день визволення Маратвади, в Іспанії – день Мелільі, в Анголі – день національних героїв, у Тонга – День народження кронпринца, в Австралії – День австралійського громадянства.
Пам’ятні дати 17 вересня
1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.
1665 – в Англії почалася “Велика епідемія чуми”.
1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.
1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу.
1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.
1924 — в Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.
1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.
1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.
1989 — у Чернівцях стартував І Республіканський фестиваль української пісні “Червона рута”.
1991 — створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим прем’єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).
Яке церковне свято
Православна церква вшановує пам’ять ікони Божої Матері, яка відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж і вогню.
Що сьогодні не можна робити
Не можна давати в борг і не подавайте милостиню – злидні можуть перейти на вас.
Не можна ходити в людні місця, в гості й самі не приймайте гостей.
Не сваріться, не ревнуйте, не ображайтеся і не з’ясовуйте стосунки з коханою людиною – розлучитеся.
Прикмети на 17 вересня
На луці багато лушпиння – зима буде дуже холодною;
великий урожай горобини – до морозів взимку.
17 вересня іменини у Мойсея, Феодора, Юліана, Михайла, Павла, Олександра, Івана, Петра, Олени, Василя, Миколи, Степана і Григорія.