Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день донора кісткового мозку
- Всесвітній день прибирання
- День Бетмена
- День Конституції в США
- День безпеки пацієнтів в Україні
- День відповідального собаківництва
- День вчителя в Гондурасі
- День героїв в Анголі
- День громадянства в Австралії
- День хірурга
- День яблук в тісті і Національний день сендвіча Монте-Крісто у США
- Дні сиру в Монро, штат Вісконсін, США
- Міжнародний день “з’їж яблуко”
- Міжнародний день іспанського лайма чи гвінепа
Цей день в історії:
1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.
1631 — війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.
1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.
1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.
1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.
1834 — професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету Св. Володимира.
1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
1920 — Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків
1924 — у Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.
1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.
1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.
1989 — у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні “Червона рута”.
1991 — Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем’єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).
1993 — останні підрозділи російських (колишніх радянських) військ залишили територію Республіки Польща.
2003 — на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Яке сьогодні релігійне свято:
17 вересня віряни вшановують пам’ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.
Прикмети:
- Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною.
Іменини сьогодні святкують Афанасій, Донат, Мойсей, Роберт, Федір, а також Юліан.