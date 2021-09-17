Сьогодні, 17 вересня, відзначають День працівників цивільного захисту України та Всесвітній день безпеки пацієнтів.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день донора кісткового мозку

Всесвітній день прибирання

День Бетмена

День Конституції в США

День безпеки пацієнтів в Україні

День відповідального собаківництва

День вчителя в Гондурасі

День героїв в Анголі

День громадянства в Австралії

День хірурга

День яблук в тісті і Національний день сендвіча Монте-Крісто у США

Дні сиру в Монро, штат Вісконсін, США

Міжнародний день “з’їж яблуко”

Міжнародний день іспанського лайма чи гвінепа

Цей день в історії:

1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.

1631 — війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.

1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.

1834 — професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету Св. Володимира.

1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.

1920 — Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків

1924 — у Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.

1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.

1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.

1989 — у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні “Червона рута”.

1991 — Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем’єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

1993 — останні підрозділи російських (колишніх радянських) військ залишили територію Республіки Польща.

2003 — на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Яке сьогодні релігійне свято:

17 вересня віряни вшановують пам’ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.

Прикмети:

Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною.

Іменини сьогодні святкують Афанасій, Донат, Мойсей, Роберт, Федір, а також Юліан.