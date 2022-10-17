17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні у світі День яскравого одягу. А в Україні сьогодні День працівників харчової промисловості. Святкується щорічно згідно з указом президента України від 8 серпня 1995 року.

Цей день в історії:

1113 — споруджено Києво-Михайлівський Золотоверхий собор (зруйновано 1934).

1604 — німецький астроном Кеплер Йоган почав спостереження найновішої зірки (SN 1604), названої згодом його ім’ям.

1660 — Слободищенський трактат — договір між гетьманом Юрієм Хмельницьким та Річчю Посполитою.

1855 — англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі.

1888 — катастрофа під Харковом (Бірки) потягу, яким подорожував російський імператор Олександр III.

1905 — російський імператор Микола II підписав Маніфест про дарування ліберальних свобод і додання Державній думі законодавчих повноважень.

1905 — держави-члени Балканської Ліги оголосили війну Османській імперії.

1967 — у Великій Британії опублікували “Акт про аборт” (“Abortion Act”), який започаткував легалізацію в Західній Європі штучного переривання вагітності (вже узаконеного на той час в соціалістичних країнах).

1990 — офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша у світі база даних і веб-сайт про кінематограф (тодішня назва “rec.arts.movies movie database”).

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті.

Прикмети:

З Єрофея холод сильнішає.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Кінь фиркає – до тепла, хропе – до негоди.

Що не можна робити:

Сьогодні не варто довіряти незнайомцям – є ризик бути обманутими.

Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками – виникнуть проблеми зі здоров’ям.

Іменини святкують Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.