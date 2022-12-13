174 тис. кв. км української території забруднені мінами й боєприпасами, що не розірвалися – Зеленський

Про це Зеленський повідомив під час звернення до парламентарів Нової Зеландії.
Він наголосив, що зруйновану економіку та інфраструктуру можна відбудувати, але зруйновану природу – ні, як і не повернути знищене життя.
Зараз унаслідок російської агресії 174 тис. кв. км української території забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Морська акваторія Чорного й Азовського морів також забруднена мінами і втратила сотні тисяч живих істот, які загинули внаслідок бойових дій та активності російського військового флоту.
Російський екоцид матиме негативні наслідки для мільйонів людей не лише у нашій країні.
Зеленський закликав підтримати українську формулу миру й розпочати консолідацію світу проти екоциду. Він попросив владу Нової Зеландії проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами.
“Не буває справжнього миру там, де відбувся екоцид і його наслідки не подолані”, – наголосив президент.
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