18, 20 та 22 серпня у центрі Києва будуть проводитися репетиції параду військ, через що на деяких вулицях обмежать рух транспортних засобів.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух буде обмежено з 15:30 до 24:00 на наступних вулицях:

Хрещатик;

Майдані Незалежності;

Маршала Рибалка;

В’ячеслава Чорновола;

проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Жилянська;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

площа Бессарабська;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Набережно-Хрещатицька;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського.

18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановано обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).

18, 20, 22 та 24 серпня призупинять роботу паркувальні майданчики.

Крім того, для громадян обмежать доступ до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.