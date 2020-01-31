18 авіакомпаній з 20 заявлених вже призупинили польоти в Китай в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

З 28 січня польоти в Китай призупинила канадська авіакомпанія Air Canada.

З 30 січня по 9 лютого в Китай не літатимуть окремі рейси авіакомпанії Air France.

З 31 січня по 14 лютого компанія Air India скасувала рейс Мумбаї-Делі-Шанхай.

Всі польоти в Китай з 28 січня призупинив південнокорейський бюджетний авіаперевізник Air Seoul.

Державна авіакомпанія Танзанії Air Tanzania прийняла рішення відкласти перші заплановані чартерні польоти в Китай.

З 9 лютого по 27 березня авіасполучення з Китаєм призупинить найбільший американський перевізник American Airlines. Це торкнеться рейсів з Лос-Анджелеса в Пекін і Шанхай.

Американська авіакомпанія United Airlines з Чикаго здійснить другу фазу відміни рейсів між своїми центральними містами в Сполучених Штатах і Пекіном, Гонконгом і Шанхаєм, що призведе до скасування 332 додаткових рейсів до 28 березня.

Авіакомпанія США Delta Air Lines скорочує кількість рейсів в Китай до 21 на тиждень з 42, починаючи з 6 лютого по 30 квітня.

Американська компанія з логістики та експрес-доставці United Parcel Service, скасувала вже 22 рейси в китайський Ухань.

Авіакомпанія з Гонконгу Cathay Pacific з 30 січня до кінця березня поступово зменшить пропускну здатність материкового Китаю і назад на 50% і більше.

Авіакомпанія Єгипту EgyptAir з 1 лютого призупинить всі польоти в Китай і з Китаю.

Фінська авіакомпанія Finnair призупинить рейси в Нанкін і Пекін до кінця березня, після того як Китай призупинить міжнародні групові поїздки з країни.

Індонезійська авіакомпанія Lion Air Group з лютого призупинить всі польоти в Китай. Поки що авіакомпанія призупинила тільки шість рейсів з окремих міст. Решта рейсів будуть припинені в лютому.

У Німеччині авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти авіакомпаній Lufthansa, Swiss і Austrian Airlines в Китай і з Китаю до 9 лютого. При цьому, авіакомпанія буде літати в Гонконг, але припинить приймати замовлення на рейси до континентального Китаю до кінця лютого.

Скандинавська авіакомпанія SAS призупинить всі рейси в Шанхай і Пекін і назад на період з 31 січня до 9 лютого.

Турецький авіаперевізник Turkish Airlines планує знизити частоту регулярних рейсів до Пекіна, Гуанчжоу, Шанхай і Сіань в період з 5 по 29 лютого.

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic прийняла рішення з 2 лютого призупинити свою щоденну роботу в Шанхаї на два тижні.

Після 4 лютого українські авіакомпанії припинять пряме сполучення з Китаєм через поширення коронавірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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