18 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

18 березня відзначають Всесвітній день перероблення та День "Прости своїх батьків". За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Конона Мандонського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день перероблення: уперше цей день виник у 2018 році з ініціативи фонду Global Recycling Foundation. Фонд заохочує жителів планети долучатися до перероблення і вже використаних речей, щоб продемонструвати світовій спільноті її вплив на збереження майбутнього планети.

День “Прости своїх батьків”: дві переваги прощення батьків або відпускання почуття образи в приватному порядку – це кращий внутрішній мир і прийняття. Саме вони дають змогу людині переступити через гнів, гіркоту, жаль і провину.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Білорусь – День внутрішніх військ

Франція – День Паризької комуни

Монголія – День військових і Чоловіче свято

Сирія – День вчителя

Аруба – День прапора і гімну

США – День біодизеля

Цього дня у світі:

3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (Beda Venerabilis, *673 — †735) саме в цей день відбулося створення світу.

37 — після смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.

1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.

1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.

1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.

1892 — Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).

1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.

1890 — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.

1913 — у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”.

1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.

1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.

1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.

1924 — у США прем’єра німого фільму “Багдадський злодій”, проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.

1932 — у Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м).

1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.

1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав “Світовий банк”.

1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна.

1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом “Восток-2”, він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1974 — більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.

1992 — “Майкрософт” презентує операційну систему Windows 3.1.

1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.

1994 — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.

1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, в Філіппінах, загинуло 162 людини.

1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбує (Франція).

2004 — Верховна Рада прийняла Цивільний процесуальний кодекс України

2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації

2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всіх туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.

2018 — у річницю анексії Криму Путіна обрано на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії.

2022 — 18 березня були початі бої за Азовсталь

Яке сьогодні церковне свято:

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам’ятна і добра людина.

Хоча був Конон неграмотний, жив він тихо і по-Божому, поки в місті не з’явився новий намісник, на ім’я Публій, який хотів прибрати всіх християн. На суді перед Кононом поставили вибір: відмовитися від Бога і принести пожертви ідолам або померти. Без роздумів святий відповів, що не покине Господа. За це його піддали страшним тортурам, від яких він помер.

Прикмети:

Ясна погода віщує відсутність граду влітку.

Якщо в лісі цвітуть первоцвіти, то вже можна починати оранку.

Якщо вже з’явилися мухи та метелики, то морозів вже можна не чекати.

Традиції:

18 березня дозволялося прибирати, прати, копати город – вважалося, що Конон не любить ледарів. Святого просили про гарну погоду, врожаї і допомоги в городніх і садових роботах.

За традиціями, у день Конона Городника господарі починали замочувати насіння овочів, щоб у подальшому його висадити. Також починали копати город та удобрювати землю.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Раїса, Іван, Федір, Іраїда.