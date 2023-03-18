18 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день перероблення: уперше цей день виник у 2018 році з ініціативи фонду Global Recycling Foundation. Фонд заохочує жителів планети долучатися до перероблення і вже використаних речей, щоб продемонструвати світовій спільноті її вплив на збереження майбутнього планети.
День “Прости своїх батьків”: дві переваги прощення батьків або відпускання почуття образи в приватному порядку – це кращий внутрішній мир і прийняття. Саме вони дають змогу людині переступити через гнів, гіркоту, жаль і провину.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Білорусь – День внутрішніх військ
- Франція – День Паризької комуни
- Монголія – День військових і Чоловіче свято
- Сирія – День вчителя
- Аруба – День прапора і гімну
- США – День біодизеля
Цього дня у світі:
- 3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (Beda Venerabilis, *673 — †735) саме в цей день відбулося створення світу.
- 37 — після смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.
- 1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
- 1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.
- 1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.
- 1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
- 1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.
- 1892 — Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).
- 1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
- 1890 — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.
- 1913 — у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”.
- 1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.
- 1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.
- 1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.
- 1924 — у США прем’єра німого фільму “Багдадський злодій”, проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.
- 1932 — у Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м).
- 1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.
- 1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.
- 1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав “Світовий банк”.
- 1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна.
- 1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом “Восток-2”, він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
- 1974 — більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.
- 1992 — “Майкрософт” презентує операційну систему Windows 3.1.
- 1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
- 1994 — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.
- 1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, в Філіппінах, загинуло 162 людини.
- 1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбує (Франція).
- 2004 — Верховна Рада прийняла Цивільний процесуальний кодекс України
- 2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації
- 2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всіх туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.
- 2018 — у річницю анексії Криму Путіна обрано на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії.
- 2022 — 18 березня були початі бої за Азовсталь
Яке сьогодні церковне свято:
18 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам’ятна і добра людина.
Хоча був Конон неграмотний, жив він тихо і по-Божому, поки в місті не з’явився новий намісник, на ім’я Публій, який хотів прибрати всіх християн. На суді перед Кононом поставили вибір: відмовитися від Бога і принести пожертви ідолам або померти. Без роздумів святий відповів, що не покине Господа. За це його піддали страшним тортурам, від яких він помер.
Прикмети:
- Ясна погода віщує відсутність граду влітку.
- Якщо в лісі цвітуть первоцвіти, то вже можна починати оранку.
- Якщо вже з’явилися мухи та метелики, то морозів вже можна не чекати.
Традиції:
- 18 березня дозволялося прибирати, прати, копати город – вважалося, що Конон не любить ледарів. Святого просили про гарну погоду, врожаї і допомоги в городніх і садових роботах.
- За традиціями, у день Конона Городника господарі починали замочувати насіння овочів, щоб у подальшому його висадити. Також починали копати город та удобрювати землю.
Іменини сьогодні святкують:
Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Раїса, Іван, Федір, Іраїда.
- За даними синоптиків у суботу, 18 березня, у більшості областей без опадів. Дощі очікуються лише у двох регіонах.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 17 березня.