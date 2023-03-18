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18 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

18 березня відзначають Всесвітній день перероблення та День "Прости своїх батьків". За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Конона Мандонського.

Субота, 18 березня 2023, 07:52
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день перероблення: уперше цей день виник у 2018 році з ініціативи фонду Global Recycling Foundation. Фонд заохочує жителів планети долучатися до перероблення і вже використаних речей, щоб продемонструвати світовій спільноті її вплив на збереження майбутнього планети.

День “Прости своїх батьків”: дві переваги прощення батьків або відпускання почуття образи в приватному порядку – це кращий внутрішній мир і прийняття. Саме вони дають змогу людині переступити через гнів, гіркоту, жаль і провину.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Білорусь – День внутрішніх військ
  • Франція – День Паризької комуни
  • Монголія – День військових і Чоловіче свято
  • Сирія – День вчителя
  • Аруба – День прапора і гімну
  • США – День біодизеля

Цього дня у світі:

  • 3952 до Р. Х. — згідно з розрахунками бенедиктинського монаха та учителя церкви Св. Беда Шанованого (Beda Venerabilis, *673 — †735) саме в цей день відбулося створення світу.
  • 37 — після смерті Тиберія імператором Риму став Калігула.
  • 1241 — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи.
  • 1325 — засновано Теночтітлан, який згодом став столицею Ацтекської імперії.
  • 1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.
  • 1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
  • 1869 — на засіданні Російського хімічного товариства М. Меншуткіним від імені Д. Менделєєва зроблене повідомлення про відкриття Менделєєввим співвідношення між властивостями елементів та їхньою атомною вагою.
  • 1892 — Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі).
  • 1899 — американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
  • 1890 — Вільгельм II примушує канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.
  • 1913 — у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”.
  • 1913 — у Салоніках убито короля Греції Георга I.
  • 1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II.
  • 1921 — укладанням Ризького миру закінчилася польсько-радянська війна 1920. Підписанням цієї угоди уряд Польщі фактично зрадив УНР і в односторонньому порядку вийшов з Варшавського договору 1920.
  • 1924 — у США прем’єра німого фільму “Багдадський злодій”, проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час.
  • 1932 — у Сіднейській затоці відкрито міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м).
  • 1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.
  • 1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР.
  • 1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав “Світовий банк”.
  • 1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобуває незалежність від Франції та закінчується колоніальна війна.
  • 1965 — Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом “Восток-2”, він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
  • 1974 — більшість членів ОПЕК припиняють ембарго на постачання нафти до країн Європи, США та Японії, яке було причиною першої та найтяжчої нафтової кризи.
  • 1992 — “Майкрософт” презентує операційну систему Windows 3.1.
  • 1992 — парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
  • 1994 — у Вашингтоні представники Боснії-Герцеговини та Хорватії підписують федеративний договір.
  • 1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті, в Філіппінах, загинуло 162 людини.
  • 1999 — Югославія відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту на переговорах у Рамбує (Франція).
  • 2004 — Верховна Рада прийняла Цивільний процесуальний кодекс України
  • 2014 — Анексія Криму Росією. В Україні через агресію РФ оголошена перша хвиля часткової мобілізації
  • 2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі. 23 людини, майже всіх туристи, загинули, принаймні 50 людей поранено.
  • 2018 — у річницю анексії Криму Путіна обрано на 4-й президентський термін за результатами виборів Президента Росії.
  • 2022 — 18 березня були початі бої за Азовсталь

Яке сьогодні церковне свято:

18 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам’ятна і добра людина.

Хоча був Конон неграмотний, жив він тихо і по-Божому, поки в місті не з’явився новий намісник, на ім’я Публій, який хотів прибрати всіх християн. На суді перед Кононом поставили вибір: відмовитися від Бога і принести пожертви ідолам або померти. Без роздумів святий відповів, що не покине Господа. За це його піддали страшним тортурам, від яких він помер.

Прикмети:

  • Ясна погода віщує відсутність граду влітку.
  • Якщо в лісі цвітуть первоцвіти, то вже можна починати оранку.
  • Якщо вже з’явилися мухи та метелики, то морозів вже можна не чекати.

Традиції:

  • 18 березня дозволялося прибирати, прати, копати город – вважалося, що Конон не любить ледарів. Святого просили про гарну погоду, врожаї і допомоги в городніх і садових роботах.
  • За традиціями, у день Конона Городника господарі починали замочувати насіння овочів, щоб у подальшому його висадити. Також починали копати город та удобрювати землю.

Іменини сьогодні святкують:

Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Раїса, Іван, Федір, Іраїда.

Теги: 18 березня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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