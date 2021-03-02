Слідкувати за останніми тенденціями в галузі та судовою практикою варто безперервно.
Під час щорічного Форуму з митного права та торгівлі експерти традиційно розкажуть про нові тенденції, поділяться практичними кейсами та рекомендаціями про роботу в сучасних реаліях умовах.
На вас чекатимуть: 4 сесії, насичені дискусії, практика та спілкування з колегами в режимі онлайн.
Серед учасників заходу: провідні адвокати адвокати, науковці, представники суддівського корпусу Ради бізнес-омбудсмена, народні депутати України, представники керівної ланки МРЕТ, Державної митної служби, АМЕУ й АСМАП.
Лише найцікавіше – з перших вуст.
Детальніше ознайомитися з програмою заходу можна тут.
Коли: 18 березня, 09:30 – 17:00.
Де: online.
Реєстрація: за посиланням.
Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова.