Щороку у третю неділю червня у всьому світі відзначають Міжнародний день батька.

Джерело: #Букви

Ідея започаткування свята з’явилася ще у 1910 році. Мешканка міста Спокана (Вашингтон) Сонора Смарт надихнулася власною історією і вирішила виділити окремий день для вшанування тат по всьому світу.

Мама жінки померла після народження шостої дитини, а батько Вільям Смарт був змушений взяти на себе роль обох батьків. Уже після заміжжя, у 1909 році, Сонора пригадала своє дитинство під час церковної служби, присвяченої Дню матері. Жінка звернулася до міської ради Споткена з пропозицією започаткування такого дня й для тат – ініціатива жінки була схвалена.

Святкування призначили на день народження її батька, Вільяма Смарта – у червні, але згодом переносили через нестачу часу на підготовку.

За декілька років ця ідея поширилася й іншими містами штату Вашингтон, а майже через 50 років цей день почали відзначати скрізь у США третьої неділі червня.

В Україні День батька почали офіційно відзначати з 2019 року за указом п’ятого президента Петра Порошенка.

Водночас ще у 2006 році громадська організація “Міжнародний Центр Батьківства” започаткувала ініціативу, яка займалася тим, щоб зробити Дня батька офіційним святом.

Відтак, становлення цього свята обговорювалося більше ніж 13 років. Спочатку пропонували третю неділю вересня, але у результаті обрали червень. Проте громадяни України підхопили це свято значно раніше, ніж його визнали офіційним.

Своєю чергою, сьогодні президент Володимир Зеленський подякував кожному українському батьку, який захищає Україну та виборює життя для наших співвітчизників.

Висловила привітання з Днем батька також і Юлія Тимошенко.

“Для України й українців це – особливе свято. Бо багато наших батьків, татусів сьогодні на війні. Вони боронять нашу Рідну Землю від ворога, так само як це робили і їхні батьки, і батьки їхніх батьків, їхні діди й прадіди”, – написала вона, закликавши завжди згадувати батьків, шанувати їх та берегти.

“І навіть якщо батьки вже в засвітах, згадуйте все одно якомога частіше… Вони відчувають це, вони знають про це, їм це потрібно”, – написала посадовиця.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій також привітали всіх українських татусів: “Дякуємо, що захищаєте сьогодні наше майбутнє”.