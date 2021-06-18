У п’ятницю, 18 червня, в Україні відзначають День дільничного офіцера поліції, а у світі - День стабільної гастрономії та Міжнародний день пікніка.

Про це розповідають #Букви.

Також 18 червня святкують:

День гордості аутиста або Autistic Pride Day;

День любителів риболовлі;

Міжнародний день паніки;

Міжнародний день суші;

День народження дитячої коляски.

Цей день в історії:

У 2009 році був запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА для дослідження Місяця.

У 1996 році Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.

У 1991 році Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України 24 серпня.

У 1976 році проголошена незалежність Сейшельських островів.

У 1946 році проголошення Італії республікою.

У 1939 році в Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам’ятник.

У 1939 році в СРСР з еміграції повернулася поетеса Марина Цвєтаєва.

У 1918 році в Новоросійській бухті під керівництвом Федора Раскольнікова затоплений Чорноморський флот (щоб не віддавати його за умов Брестського миру).

У 1917 році не дивлячись на заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, в Києві почав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, в роботі якого взяли участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин.З’їзд прийняв важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобраний Симон Петлюра.

У 1889 році американець Річардсон запатентував дитячу коляску.

У 1881 році відновлення “Союзу трьох імператорів“. Імператори Німеччини, Австро-Угорщини та Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов’язалися один перед одним не надавати підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

У 1837 році Іспанська республіка прийняла нову Конституцію.

У 1817 році в Лондоні відкритий міст Ватерлоо.

У 1815 році Наполеон програв битву при Ватерлоо.

У 1782 році в Швейцарії зафіксований останній відомий випадок страти за чаклунство (була страчена Ганна Гельді).

У 1754 році закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше – Єлисаветград, тепер – Кропивницький.

У 1651 році під час визвольної війни 1648-1654 рр почалася битва під Берестечком.

У 1637 року запорожці разом з донськими козаками захопили османську фортецю Азов.

У 1583 році відбулося перше страхування життя. У Лондоні Ричард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

Прикмети погоди:

гарна погода говорить про хороший зерновий врожай;

сильний вітер – про вітряне та дощове літо;

якщо виполоти вранці весь бур’ян – він зникне назавжди.

Іменини сьогодні святкують Анастасія, Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір.