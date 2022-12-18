Про це повідомляють #Букви.
Важливі дати
1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.
1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову “Про облік музичних інструментів” — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.
1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 (“план Барбаросса” — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).
1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.
1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В’єтнаму. Операція тривала 11 днів.
1991 — Незалежність України визнала Вірменія.
1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона (за неправдиві свідчення у ході сексуального скандалу з Монікою Левінскі).
2007 — Юлія Тимошенко вдруге стала прем’єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.
2008 — спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50—10,20 за долар.
2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ “Приватбанк”.
Церковне свято
Православна церква 18 грудня вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого. Інші назви свята: “Сава”, “Саввин день”, “Сава з салом”. Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний. Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним – це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.
Що не можна робити
- Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;
- Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;
- Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;
- Потрібно було молитися, поводитися добре, щоб преподобний не образився.
Народні прикмети
- Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;
- Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;
- Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління найближчими днями;
- Не можна було сваритися в Савин день, бо трапиться нещастя із конем.
18 грудня іменини відзначають: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.
- 17 грудня відзначають Міжнародний день боротьби з насильством щодо секс-працівників або Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. В Україні сьогодні — День працівника державної виконавчої служби. За церковним календарем 17 грудня – День святої Варвари.