18 грудня у світі День мігранта, День арабської мови в ООН, в Україні святкують День працівників відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у Молдові – День поліції, у Киргизстані професійне свято відзначають страхувальники

Про це повідомляють #Букви.

Важливі дати

1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.

1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову “Про облік музичних інструментів” — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.

1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 (“план Барбаросса” — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).

1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.

1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.

1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В’єтнаму. Операція тривала 11 днів.

1991 — Незалежність України визнала Вірменія.

1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона (за неправдиві свідчення у ході сексуального скандалу з Монікою Левінскі).

2007 — Юлія Тимошенко вдруге стала прем’єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.

2008 — спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50—10,20 за долар.

2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ “Приватбанк”.

Церковне свято

Православна церква 18 грудня вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого. Інші назви свята: “Сава”, “Саввин день”, “Сава з салом”. Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний. Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним – це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.

Що не можна робити

Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;

Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;

Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;

Потрібно було молитися, поводитися добре, щоб преподобний не образився.

Народні прикмети

Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління найближчими днями;

Не можна було сваритися в Савин день, бо трапиться нещастя із конем.

18 грудня іменини відзначають: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.