У четвер, 18 червня, в світі відзначають День пікніка і День паніки. Наші предки вірили, що від гарної погоди в цей день може залежати багатий урожай зерна.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

18 червня в Єгипті відзначають День евакуації, на Сейшельських островах День Конституції, а в Азербайджані – День прав людини.

День стійкої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day)

Це кулінарне свято світового значення. Воно було засноване в 2016 році під егідою ООН.

У 2017 році його відсвяткували вперше.

В ООН зазначали, що гастрономія – важливий елемент культурного самовираження будь-якого народу, пов’язаний з природним і культурним розмаїттям світу. Мета свята – зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стійка гастрономія може зіграти в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, в тому числі за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування людей, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.

В цей День ООН пропонує всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних і регіональних організацій, а також представників громадянського суспільства, включаючи неурядові організації та окремих осіб, активно відзначати День стійкою гастрономії відповідно до національних пріоритетів.

Міжнародний день пікніка (International Picnic Day)

Термін “пікнік” походить із Франції. Словом piquer позначали дію, типу “швидкого перекусу”, а частина nique означала щось незначне. Тому перші пікніки були чимось на зразок “колективних перекусів” на природі.

Першими пікніки масово влаштовували французи. Потім їх приклад наслідували англійці.

Вперше пікнік міг відбутися в 14 столітті. Тоді французький граф Гастон III Феб написав “Книгу про полювання”, виклавши всі тонкощі прийому їжі на природі.

У сучасному розумінні термін “пікнік” вживається з 1740 року і означає “перекус на природі”.

Мода на картаті покривала і кошики на пікніку прийшла до нас не з Франції, а з Англії. Таким перекусом прийнято було завершувати полювання. У кошиках для пікніка були сири, в’ялене м’ясо, фрукти, сливовий пудинг, вино.

На пострадянському просторі пікніки любив російський письменник Антон Чехов.

Міжнародний день паніки (International Panic Day)

На відміну від попереднього, у цього дня немає офіційного статусу.

Його почали відзначати в США. Там про небезпеку паніки прийнято говорити 9 березня. Потім свято поширилося по всьому світу і було прийнято рішення 18 червня говорити про небезпеку паніки повсюдно.

Для тих, хто страждають від панічних атак і страхів Міжнародний день паніки – це свого роду психологічний тренінг, який пропонується кожному, хто відчуває почуття втоми від жорсткого самоконтролю над власними фобіями.

Православні свята 18 червня

18 червня християни відзначають Дорофіїв день. Ця дата названа так на честь священномученика Дорофія Тирського, який жив в 3 – 4 столітті. Він був єпископом в фінікійському місті Тир. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

На Русі вважалося, що з Дорофія починаються найкоротші ночі в році. Їх ще називали “горобині”. В цей день зазвичай розквітає сон-трава, яка може передбачити сплячій людині майбутнє.

Прикмети на Дорофія: що не можна робити

Гарна погода на день Дорофія – буде хороший урожай зерна.

Вітер дме зі східного боку – літо буде вітряним і дощовим.

Багато пустоцвіту на огірках – потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня тягла в город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: “Як густо цей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися”. Згідно з повір’ям, ці дії дозволяли отримати урожай від наступних посадок.

Якщо виполоти весь бур’ян в цей день – він більше не з’явиться.

Що не можна робити в цей день:

Не можна збирати сон-траву просто так.

Не можна відкладати незакінчені справи на потім.

18 червня: цей день в історії

1583 – перше страхування життя. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гіббсона на суму 383 фунти.

1840 – 25-річна дружина Джузеппе Верді Маргеріта Барецці (Margherita Barezzi) померла від енцефаліту. Найбільша трагедія в житті знаменитого згодом композитора була посилена смертю їх двох дітей в попередні півтора року.

1873 – американська суфражистка Сьюзен Ентоні була оштрафована на 100 доларів за спробу проголосувати на президентських виборах в США в 1872 році. Як справжній борець, штрафу вона так і не заплатила.

1903 – в Сан-Франциско було дано старт першому автопробігу через континент. Його учасники через три місяці фінішували в Нью-Йорку.

1934 – в Англії уряд закликав громадян користуватися пішохідними переходами при перетині дороги.

Іменинники8 червня

1511 – Бартоломео Амманаті, флорентійський скульптор і архітектор, видатний майстер епохи маньєризму.

1942 – Пол Маккартні, британський співак, музикант, композитор, учасник груп The Beatles.

1949 – Лех Качинський, 8-й Президент Польщі (2005-2010).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Апполон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофій, Ігор, Іона, Кіндрат, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір.