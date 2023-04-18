18 квітня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць та День газетного оглядача. За церковним календарем сьогодні вшановують святих мучеників Феодула і Агафопода.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день пам’яток і визначних місць: день встановлений в 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників і визначних місць (ІКОМОС), створеної при ЮНЕСКО. Відзначається з 18 квітня 1984 року.

День газетного оглядача: мета газетного оглядача – постійно представляти зв’язний аргумент чи аналіз певного предмета у межах загального жанру колонки. Наприклад, оглядач газети, який пише для поділу мистецтва та розваг, може написати колонку з оглядом останніх культурних подій у читацькій області, або оглядач, який з’являється у розділі фінансів, може написати колонку з порадами з економії грошей.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Зімбабве – День незалежності

Іран – День армії

Японія – День винахідника

Бразилія – День дружби

Польща – День коматозних пацієнтів

США – День печива у формі тварин

Цього дня у світі:

1187 — перша згадка України, — в Київському літописі у зв’язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича.

1506 — початок будівництва Собору святого Петра в Римі.

1521 — Мартін Лютер став перед судом Вормського Рейхстагу.

1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.

1865 — першим у Росії законі про друк скасована цензура.

1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1918 — Бій під Єнакієвим.

1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми “Gazolina” на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

1934 — американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас.

1936 — відкрилася перша виставка архітектури Радянської України.

1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.

1943 — СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці.

1946 — у зв’язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.

1946 — у зв’язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй. 1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.

1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1961 — у Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви.

1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.

1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову споруджений.

1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2001 — Горбачов Михайло Сергійович одержав премію від США “За глобальне взаєморозуміння” у розмірі $10 тисяч.

2002 — “Tequilajazzz” випустила альбом “Вище осені”, який став одним із найкращих альбомів 2002 року в російській музиці.

2008 — групі дослідників з університету Манчестера (англ. University of Manchester) на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Яке сьогодні церковне свято:

18 квітня церква вшановує святих мучеників Феодула та Агафопода.

Феодул і Агафопод жили в III-IV століттях у Фессалоніках і були християнами. Агафопод був дияконом в похилих літах, а Феодул – юним читцем, і обидва були проповідниками. Якось Феодулу приснився невідомий, який дав йому якийсь предмет. Прокинувшись, юнак знайшов у руці великий перстень із зображенням хреста. З його допомогою він став зцілювати хворих, а язичників навертати в християнство.

Коли почалися гоніння на християн, Агафопода і Феодула судили і змушували відректися від віри. Ті відмовилися, їх спочатку вирішили стратити, але потім кинули в темницю. Там святі побачили сон: ніби під час корабельної аварії їх викинуло хвилею на берег в сяючому вбранні. Агафоподу і Феоподу прив’язали каміння і кинули в море. Святі загинули, але їх викинуло на берег без пут і в світлих шатах.

Прикмети:

Якщо пляма снігу залишилася лише на дні яру, тоді можна починати орати

Ввечері кричить чайка — погода буде ясною

У відкритих місцях оси почали будувати гнізда — чекайте на вогке літо

Птахи в’ють свої гнізда з сонячних сторін — влітку буде прохолодно

Вдень спекотно, а вночі холодно — буде ясна погода

З берези тече багато соку — до дощового літа

Традиції:

В народі 18 квітня називали Феодул-вітрогон, адже часто була вітряна, проте тепла погода. Селяни починали відчиняти вікна, щоб впустити до хати теплого повітря.

А ось якщо в будинок залетить птах, то це вважалося поганою прикметою. Тоді птаху ловили, читали “Отче наш” і лише потім відпускали.

Цього дня також розпочинали велике прання, щоб можна було все це висушити потім на вулиці. Вірили, що він зарядить своєю силою одяг і в родині всі будуть здоровими.

Іменини сьогодні святкують:

Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.