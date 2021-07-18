Сьогодні, 18 липня, в Україні відзначають День металурга або День працівників металургійної та гірничодобувної галузі.

Про це розповідають #Букви.

Сьогодні у світі – Міжнародний день Нельсона Мандели та День народження “Тетріса”.

Цей день в історії:

390 до н. е. — битва при Алії. Римська армія зазнала поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна.

64 — В Римі здійнялась “Велика пожежа”, яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим (згорів навіть імператорський палац).

1672 — В розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбулася битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенка.

1870 — Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію “Про церкву Христову”.

1878 — Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

1898 — П’єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.

1915 — В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер “Джузеппе Гарібальді”.

1936 — У Радянському Союзі почався перший турнір за Кубок СРСР з футболу.

1946 — Відновлено в еміграції Спілку української молоді.

1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1954 — Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.

1968 — Засновано компанію Intel.

1972 — Звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових “радників”.

1995 — Біля стін Софійському соборі в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні згадують преподобного Афанасія Афонського.

Прикмети погоди:

Якщо на небі молодий, яскравий місяць, то осінь буде теплою та сухою.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.

Іменини святкують Опанас, Сергій, Ганна, Тихон, Василь, Никон і Арсеній.