Про це розповідають #Букви.
В Україні – День сержанта ЗСУ, в Узбекистані – День прапора, у США – День окультизму, День принцес, День цибулевого супу-пюре, в Латвії – День Незалежності, в Марокко – День Незалежності, у Німеччині – День покаяння і молитви, в Омані – національне свято, на Гаїті – День битви при Вертрієрі.
Пам’ятні дати 18 листопада
1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.
1838 — (за старим стилем 6 листопада) Тарас Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”.
1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.
1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.
1932 — вийшла останова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.
1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством
2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).
Яке сьогодні церковне свято
18 листопада православні вшановують пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років – батько.
Виховувала Іону вдова Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога. Іона займається організацією притулків в Новгороді, де могли проживати знедолені, вдови та сироти.
Що сьогодні не можна робити
Не бажано приймати важливі рішення, укладати угоди. Варто утриматися від серйозних справ. Не підписуйте жодних документів – до біди. Не варто робити великі покупки – вони довго не прослужать.
Прикмети на 18 листопада
Якщо в день падає сніг, то зима буде сніжною.
Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довгою.
Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.
Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.
Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар – до похолодання.
Іменини у Тихона, Григорія, Євпсихія і Галактіона.