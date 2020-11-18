Цього дня світ відзначає День кнопкового телефону, День Міккі Мауса, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень, Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків, Всесвітній день географічних інформаційних систем.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День сержанта ЗСУ, в Узбекистані – День прапора, у США – День окультизму, День принцес, День цибулевого супу-пюре, в Латвії – День Незалежності, в Марокко – День Незалежності, у Німеччині – День покаяння і молитви, в Омані – національне свято, на Гаїті – День битви при Вертрієрі.

Пам’ятні дати 18 листопада

1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.

1838 — (за старим стилем 6 листопада) Тарас Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”.

1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.

1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.

1932 — вийшла останова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.

1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством

2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Яке сьогодні церковне свято

18 листопада православні вшановують пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років – батько.

Виховувала Іону вдова Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога. Іона займається організацією притулків в Новгороді, де могли проживати знедолені, вдови та сироти.

Що сьогодні не можна робити

Не бажано приймати важливі рішення, укладати угоди. Варто утриматися від серйозних справ. Не підписуйте жодних документів – до біди. Не варто робити великі покупки – вони довго не прослужать.

Прикмети на 18 листопада

Якщо в день падає сніг, то зима буде сніжною.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довгою.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар – до похолодання.

Іменини у Тихона, Григорія, Євпсихія і Галактіона.