Сьогодні, 18 листопада, у світі відзначають Міжнародний день філософії (ЮНЕСКО) та Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. В Україні сьогодні День сержанта Збройних Сил України.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.

1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.

1775 — Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.

1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”. Перша поезія написана до “Кобзаря” — “Катерина”.

1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.

1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.

1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.

1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.

1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.

1933 — об’єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про “український націоналістичний ухил” і прийняв постанову про припинення політики українізації.

1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством.

1990 — Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ.

2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.

2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни 18 листопада вшановують пам’ять архієпископа Іони. У народі свято назвали “День Іони”. Вважається, що саме 18 листопада можна приманити щастя.

Прикмети:

рясний сніг – зима буде сніжною;

вранці дощ – до вечора замете снігом.

Іменини сьогодні святкують Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.