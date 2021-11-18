Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.
1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.
1775 — Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.
1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”. Перша поезія написана до “Кобзаря” — “Катерина”.
1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.
1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.
1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.
1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.
1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.
1933 — об’єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про “український націоналістичний ухил” і прийняв постанову про припинення політики українізації.
1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством.
1990 — Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ.
2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.
2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).
Яке сьогодні церковне свято:
Віряни 18 листопада вшановують пам’ять архієпископа Іони. У народі свято назвали “День Іони”. Вважається, що саме 18 листопада можна приманити щастя.
Прикмети:
- рясний сніг – зима буде сніжною;
- вранці дощ – до вечора замете снігом.
Іменини сьогодні святкують Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.