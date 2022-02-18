18 лютого – всесвітній День Плутона, день батарейки, день дегустації вина.

Про це повідомляють #Букви.

Також 18 лютого – Національний день розпивання вин у США та Національний день героїв у Алжирі.

Християни всього світу 18 лютого вшановують пам’ять святої мучениці Агафії. Вона жила у часи гоніння християн, але попри тортури та переслідування, не зреклася своєї віри, за що її й назвали великомученицею.

Пам’ятні дати:

У 1885 році вперше були опубліковані “Пригоди Гекльберрі Фінна” Марка Твена.

У 1930 році був відкритий Плутон.

У 1943 році у промові Йозеф Геббельс закликав німців “до тотальної війни”.

У 1954 році була заснована церква саєнтології.

У 1968 році до складу гурту “Pink Floyd” приєднався Девід Гілмор. Він замінив Сіда Барретта.

Цього дня у 1979 році вперше за багато століть у пустелі Сахара випав сніг.

У 2014 році в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності, протягом наступних трьох днів загинуло понад 80 осіб.

У цей день народилися:

У 1516 році народилася Марія І Тюдор, яка згодом дістала прізвисько Кривава Мері.

У 1745 році народився Алессандро Вольта – італійський фізик; на його честь була названа одиниця електричної напруги.

У 1780 році народився Олексій Венеціанов – художник грецько-українського походження.

У 1855 році народився Левко Симиренко – український плодовод.

У 1856 році народилася Софія Русова – українська педагогиня, прозова письменниця, літературознавиця та громадська діячка, одна з піонерок українського фемінізму.

У 1893 році народився Енцо Феррарі – італійський конструктор, підприємець і автогонщик. Засновник автомобілебудівної компанії “Феррарі” та однойменної автогоночної команди.

У 1921 році народився Василь Одрехівський – український скульптор, заслужений діяч мистецтва України (1964), член Спілки художників України.

У 1929 році народилася Теодозія Бриж – українська скульпторка.

У 1932 році народився Мілош Форман – чесько-американський кінорежисер і сценарист, зняв “Політ над гніздом Зозулі”.

У 1950 році народився Джон Г’юз – американський кінорежисер, кіносценарист (“Сам удома”, “Бетховен”).

У 1952 році народився Джеймс Мейс – американський історик, політолог, публіцист, професор Києво-Могилянської академії, дослідник Голодомору в Україні, упорядник звіту комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932—1933 років.

У 1954 році народився Джон Траволта – американський актор.

У 1965 році народився американський репер, продюсер Емінема – Dr. Dre.

Прикмети:

Якщо 18 лютого немає снігу – літо буде посушливим.

Якщо вже тепло – зима уже закінчилася.

Традиції:

18 лютого не варто ходити в гості.

У цей день не можна заздрити.

Не давайте та не беріть грошей у борг.

Іменини святкують: Антон, Феодосій, Михайло, Олександра, Василина, Агата.