18 лютого відзначають День батарейки та Всесвітній день дегустації вина. За церковним календарем сьогодні вшановують святу Агафію.

Про це повідомляють #Букви.

День батарейки: цей день відзначається на честь Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився в цей день в 1745 році.

Всесвітній день дегустації вина: мета цього дня – розповісти про значення і користь вина для здоров’я.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Туркменістан – День дипломатичних працівників

Непал – День національної демократії

Алжир – Національний день героїв

Цього дня у світі:

1386 — шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського), завершив оформлення польсько-литовської унії

1885 — уперше опубліковані “Пригоди Гекльберрі Фінна” Марка Твена.

1930 — американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.

1932 — в ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголошує створення держави-сателіта Маньчжоу-го.

1943 — у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до “тотальної війни”.

1954 — у Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології.

1965 — Гамбія стала незалежною державою.

1968 — до складу гурту “Pink Floyd” увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.

1978 — пісня “Hotel California” гурту “Eagles” здобула “Ґреммі” як “Запис року”.

1978 — на Гаваях проведені перші змагання Ironman (тріатлон).

1979 — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

2014 — в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.

2015 — Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні, 18 лютого, в православному календарі — день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася вона в Палермо в родині благочестивих християн. Тоді правив імператор Декія, який був відомий своїм жорстоким ставленням до всіх, хто вірив у Бога. Коли язичники дізналися про дівчину, то схопили її та почали готувати до суду. Кати довго мучили Агафію, однак Господь зцілював всі її рани. Потім нагородив мученицьким вінцем і забрав до себе на небо.

Прикмети:

Якщо теплий день – весна скоро прийде і буде теплою

Якщо вдаряє мороз — літо буде спекотним

Якщо немає снігу – чекайте посуху влітку

Традиції:

Агафія вважається покровителькою худоби, особливо корів. У цю дату пригощали корів і коней, Ласкаво зверталися до тварин і проводили прибирання в хліві

Свята Агафія також вважається захисницею будинку від пожеж. У день її пам’яті в церкві освячували хліб з сіллю, і залишали випічку на зберігання. У разі початку пожежі цю випічку кидали у вогонь

Іменини сьогодні святкують:

Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон.