Про це повідомляють #Букви.
День батарейки: цей день відзначається на честь Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився в цей день в 1745 році.
Всесвітній день дегустації вина: мета цього дня – розповісти про значення і користь вина для здоров’я.
У різних країнах світу цього дня святкують:
- Туркменістан – День дипломатичних працівників
- Непал – День національної демократії
- Алжир – Національний день героїв
Цього дня у світі:
- 1386 — шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського), завершив оформлення польсько-литовської унії
- 1885 — уперше опубліковані “Пригоди Гекльберрі Фінна” Марка Твена.
- 1930 — американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.
- 1932 — в ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголошує створення держави-сателіта Маньчжоу-го.
- 1943 — у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликав німецький народ до “тотальної війни”.
- 1954 — у Лос-Анджелесі Рональд Габбард заснував Церкву саєнтології.
- 1965 — Гамбія стала незалежною державою.
- 1968 — до складу гурту “Pink Floyd” увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.
- 1978 — пісня “Hotel California” гурту “Eagles” здобула “Ґреммі” як “Запис року”.
- 1978 — на Гаваях проведені перші змагання Ironman (тріатлон).
- 1979 — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.
- 2014 — в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.
- 2015 — Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні, 18 лютого, в православному календарі — день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася вона в Палермо в родині благочестивих християн. Тоді правив імператор Декія, який був відомий своїм жорстоким ставленням до всіх, хто вірив у Бога. Коли язичники дізналися про дівчину, то схопили її та почали готувати до суду. Кати довго мучили Агафію, однак Господь зцілював всі її рани. Потім нагородив мученицьким вінцем і забрав до себе на небо.
Прикмети:
- Якщо теплий день – весна скоро прийде і буде теплою
- Якщо вдаряє мороз — літо буде спекотним
- Якщо немає снігу – чекайте посуху влітку
Традиції:
- Агафія вважається покровителькою худоби, особливо корів. У цю дату пригощали корів і коней, Ласкаво зверталися до тварин і проводили прибирання в хліві
- Свята Агафія також вважається захисницею будинку від пожеж. У день її пам’яті в церкві освячували хліб з сіллю, і залишали випічку на зберігання. У разі початку пожежі цю випічку кидали у вогонь
Іменини сьогодні святкують:
Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон.
- За даними синоптиків, у суботу, 18 лютого, в Україні значно погіршиться погода. Зокрема очікуються опади та пориви вітру.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 17 лютого.