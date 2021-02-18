Цього дня у світі відзначаються Свято всіх легковажних, День Плутона, Всесвітній день управління інформацією.

Про це розповідають #Букви.

У США – День випивання вина, День доїння корови під час польоту в літаку, День “Великий палець вгору”, День батарейки, День камбали, фаршированої крабами, у Гамбії – День незалежності, в Туркменістані – День дипломатичних працівників, у Непалі – День демократії, в Сьєрра-Леоне – День збройних сил, в Японії – День острівних мов, у Швейцарії – Бернський карнавал.

Цей день в історії:

1885 — уперше опубліковані “Пригоди Гекльберрі Фінна” Марка Твена.

1913 — Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.

1930 — американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи — Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.

1968 — до складу гурту “Pink Floyd” увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.

1978 — пісня “Hotel California” гурту “Eagles” здобула “Греммі” як “Запис року”.

1979 — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

2014 — в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.

2015 — Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять мучениці Агафії Панормської. Цей день вважався поминальним.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна сваритися, особливо конфліктувати в родині.

Також не можна, щоб у будинку був безлад. Прибрати потрібно напередодні.

Прикмети:

вдарив мороз – весна буде ранньою й теплою, але літо – сухим;

сніг не випав – улітку не буде опадів;

день теплий – скоро настане весна.

18 лютого іменини у Агафії, Антона, Феодосія, Василини, Михайла та Олександри.