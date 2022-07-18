Нельсон Мандера народився 18 липня 1918 року, і на згадку про його вклад у рівність і демократію, щороку в День народження про нього згадує весь світ.

Нельсон Мандела – громадський діяч, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської республіки з 1994 по 1999 рік, президент Африканського Національного Конгресу з 1991 по 1997 рік. Національний герой країни. Саме він очолив боротьбу, спрямовану на подолання режиму апартеїду у Південній Африці та встановлення багаторасової демократії.

Про це розповідають #Букви .

Цей день в історії:

390 до н. е. — битва при Алії. Римська армія зазнала поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна.

64 — В Римі здійнялась “Велика пожежа”, яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим (згорів навіть імператорський палац).

1672 — В розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбулася битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемогли Ханенка.

1870 — Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію “Про церкву Христову”.

1878 — Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

1898 — П’єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.

1915 — В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер “Джузеппе Гарібальді”.

1936 — У Радянському Союзі почався перший турнір за Кубок СРСР з футболу.

1946 — Відновлено в еміграції Спілку української молоді.

1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1954 — Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.

1968 — Засновано компанію Intel.

1972 — Звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових “радників”.

1995 — Біля стін Софійському соборі в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни сьогодні згадують преподобного Афанасія Афонського. Рік та дата народження його не відомі, відомо тільки, що він народився у Каппадокії, у малому віці залишився сиротою. Його виховувала християнська черниця. Жив та працював ченець Афанасій у монастирі на Святій Горі Афон, де займався будівництвом, помер 5 липня 1000 року під завалами купола церкви.

Прикмети погоди:

Якщо на небі молодий, яскравий місяць, то осінь буде теплою та сухою.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, донизу – теплою.

Чого не варто робити:

18 липня не варто працювати після заходу сонця.

У цей день заборонено лихословити та гніватися.

Також не можна позичати гроші.

Іменини святкують Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.