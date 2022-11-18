Про це повідомляють #Букви.

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: це день проводять з 2015 року під егідою Ради Європи. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство над дітьми може відбуватися вдома, у школі, під час позакласних занять, на вулиці, телефоном, через вебкамеру чи в Інтернеті загалом. У більшості випадків (від 70% до 85%) воно завдається кимось, кого дитина знає, входить до його кола довіри та завдає довічної шкоди фізичному та психічному здоров’ю дитини. У 90% випадків про акти сексуального насильства не повідомляється у поліцію.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Латвія – День Незалежності

Оман – Національний День Оману

Марокко – День Незалежності Марокко

Гаїті – День армії і перемоги

Україна – День сержанта Збройних Сил України

Цього дня у світі:

1626 — У Римі Папа Римський Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.

1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.

1775 — Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.

1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”. Перша поезія написана до “Кобзаря” — “Катерина”.

1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто саме встановлювало собі час.

1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.

1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.

1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.

1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.

1933 — об’єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про “український націоналістичний ухил” і прийняв постанову про припинення політики українізації.

1935 — розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна й місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків (завершився 13 січня 1936).

1935 — у Ризі відкрито Монумент Свободи.

1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством.

1990 — Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ.

2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.

2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Сам Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років пішов з життя і батько. Виховувала Іона благочестива вдова Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога.

Прикмети:

Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.

Імла вкрила місяць – до довгої негоди.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар, то незабаром похолодає.

Знайдений у цей день у своєму дворі чужий віник свідчить про те, що на членів сім’ї наведена порча.

Традиції:

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, своєю чергою, теж проявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які часом тривали до самого ранку.

Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливу любов і вдале заміжжя. При цьому відкривати пізно ввечері двері в будинок заборонялося, оскільки можна випадково закликати нечистого.

Іменини цього дня святкують:

Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.