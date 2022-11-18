Про це повідомляють #Букви.

Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: це день проводять з 2015 року під егідою Ради Європи. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство над дітьми може відбуватися вдома, у школі, під час позакласних занять, на вулиці, телефоном, через вебкамеру чи в Інтернеті загалом. У більшості випадків (від 70% до 85%) воно завдається кимось, кого дитина знає, входить до його кола довіри та завдає довічної шкоди фізичному та психічному здоров’ю дитини. У 90% випадків про акти сексуального насильства не повідомляється у поліцію.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Латвія – День Незалежності
  • Оман – Національний День Оману
  • Марокко – День Незалежності Марокко
  • Гаїті – День армії і перемоги
  • Україна – День сержанта Збройних Сил України

Цього дня у світі:

  • 1626 — У Римі Папа Римський Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.
  • 1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.
  • 1775 — Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.
  • 1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант “Тарасової ночі”, фінальної поезії “Кобзаря Т.Шевченка”. Перша поезія написана до “Кобзаря” — “Катерина”.
  • 1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто саме встановлювало собі час.
  • 1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.
  • 1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.
  • 1928 — на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі” виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.
  • 1932 — вийшла Постанова ЦК КП(б)У “Про заходи щодо посилення хлібозаготівель”, згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп”.
  • 1933 — об’єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про “український націоналістичний ухил” і прийняв постанову про припинення політики українізації.
  • 1935 — розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна й місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків (завершився 13 січня 1936).
  • 1935 — у Ризі відкрито Монумент Свободи.
  • 1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти “Храм Народів” покінчили життя самогубством.
  • 1990 — Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ.
  • 2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.
  • 2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві “Шахта ім. О. Ф. Засядька” (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Сам Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років пішов з життя і батько. Виховувала Іона благочестива вдова Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога.

Прикмети:

  • Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.
  • Імла вкрила місяць – до довгої негоди.
  • Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.
  • Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.
  • Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.
  • Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар, то незабаром похолодає.
  • Знайдений у цей день у своєму дворі чужий віник свідчить про те, що на членів сім’ї наведена порча.

Традиції:

  • У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, своєю чергою, теж проявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які часом тривали до самого ранку.
  • Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливу любов і вдале заміжжя. При цьому відкривати пізно ввечері двері в будинок заборонялося, оскільки можна випадково закликати нечистого.

Іменини цього дня святкують:

Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.