Сьогодні, 18 травня, в світі відзначають День Рожевої Пантери, Міжнародний день музеїв, День пам'яті жертв депортації кримських татар і Всесвітній день скандинавської ходьби.

Про це розповідають #Букви.

В Україні сьогодні відзначають День резервіста, в США – День сирного суфле, День без брудного посуду, в Канаді – День Вікторії, в Туркменістані – День відродження і єдності, на Гаїті – День прапора.

В цей день в історії:

У 1830 році в США почалося промислове виробництво газонокосарок.

У 1888 році в США продемонстрували першу грамплатівку.

У 1923 році французький інженер Антуан Барнав запатентував телефон з диском.

У 1927 році американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ступень кінозірок.

У 1951 році штаб-квартира ООН перебралася з Лонг-Айленда на Манхеттен.

У 1954 році вступила в силу Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод.

У 1961 році в Україні з’явилася літературна премія імені Тараса Шевченка.

У 1990 році у Франції електропоїзд TGV Atlantique встановив рекорд швидкості потягів – 515,3 км / ч.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день в 1944 році почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Православна церква вшановує пам’ять великої мучениці Ірини Македонської. У народі день назвали Аріна рассадніци. Сьогодні господині сміливо можу садити розсаду у відкритий грунт.

Що не можна сьогодні робити:

Не можна, щоб хтось бачив, як ви садите розсаду – це слід робити рано вранці.

Не можна чоловікам братися за цю справу, інакше рослини не дасть свого плоду і навіть не зацвітуть.

Не можна їсти хліб під час посадки, тому що птахи виклюють всі рослини.

У цей день не можна нікому нічого давати.

Не можна стригти волосся.

Прикмети на 18 травня:

Птахи перестали співати – до грози і дощу;

Негода – буде хороший урожай хліба;

Гуси купаються у воді – до потепління, якщо сидять в сухому місці – до холодів;

У полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

18 травня іменини у Ірини, Якова та Адріана.