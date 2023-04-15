У Херсонській області 18-річний хлопець постраждав внаслідок пострілу з гранатомета. Юнак втратив пальці, намагаючись розгледіти зброю.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Facebook.

За даними місцевої влади, інцидент стався 15 квітня у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

Там 18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому. Після того як він вирішив ближче роздивитися знахідку, то випадково вистрілив зі зброї.

Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Зазначається, що пораненого шпиталізували, а медики надають йому необхідну допомогу.

У ОВА нагадали, що якщо ви випадково натрапили на зброю, вибухівку, набої, її не треба чіпати.

“Краще сповістіть військових, правоохоронців або рятувальників. Не наражайте себе на зайву небезпеку”, — йдеться в повідомленні.